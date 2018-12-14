Поклонники радуются за Максима Фадеева

Известный российский композитор и продюсер Максим Фадеев выложил свежее фото на своей странице в соцсети. На нем видно, что он заметно похудел.

Раньше продюсер из-за своего лишнего веса предпочитал носить свободную одежду темного цвета. На новом снимке постройневший Максим Фадеев позирует в спортивном костюме и серебристых кроссовках.

Поклонники обрадовались изменениям музыканта, написав много комплиментов и слов поддержки.

— Молодец! Держись за результат и продолжай его улучшать, — написала фанатка звезды.

— Выглядите просто шикарно, — прокомментировала фото поклонница продюсера в Instagram.

Композитор долгое время имел проблемы с весом. Он рассказывал, что медики не могли найти причины, из-за которых вес не уходит, поскольку ел он немного. Наконец, совместно с китайским специалистом, Максиму Фадееву удалось разработать систему похудения, применив которую примерно за год он смог сбросить 70 килограммов. Продюсер пообещал, что скоро опубликует свою диету, которая сможет помочь многим людям с лишним весом.