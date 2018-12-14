Глюкоза: «Я — один из секс-символов нашего времени»

Певица рассказала читателям teleprogramma.pro о том, зачем публикует в своем Инстаграм фотографии, демонстрирующие достоинства ее фигуры и почему не планирует останавливаться.

На мой блог в Инстаграм сейчас подписаны более 2 миллионов человек. Каждая публикация влечет за собой бурную реакцию читателей. Я очень рада, что на меня реагируют.

Я и человек по ту сторону экрана

Когда на публичного человека идет реакция, это говорит о его харизматичности, яркости. Но я уже давно в шоу-бизнесе и знаю, что реакция может быть разной. Далеко не всегда восторженной. И зачастую она зависит не столько от меня, сколько от человека по ту сторону экрана.

Например, у него плохой день, у него что-то не задалось, он открывает Инстаграм, а там я. И он говорит: «И так все плохо, а тут ты еще! Да пошла ты!». Я в этот момент могу быть любой — одетой, раздетой, накрашенной или нет — найдут, к чему придраться. Если я в пальто, напишут: «Фу, Наташа, зачем ты так закуталась, это несексуально!». Если я в купальнике, обязательно скажут: «Она же мать семейства, что она себе позволяет!».

Я не могу идти на поводу у этих мнений, потому что они ни на чем не основаны, исключительно на плохом настроении и вздорном характере пишущих. И поэтому я не обращаю внимания на эти комментарии, а иду своим путем.

Я — один из секс-символов нашего времени

На сегодняшний момент я — один из секс-символов нашего времени. Мне это нравится, я себя так и позиционирую — как красивую раскрепощенную женщину. И я считаю, что, если женщина хочет надеть вот именно такое платье — она имеет на это полное право.

teleprogramma.pro

Если на нас будет бесконечно давить общество, обвинять нас в аморальности только потому, что мы как-то не так, по его мнению, одеты, не думаю, что мы все станем от этого счастливее. А вот если мы красивы, мы знаем это и готовы поделиться своей красотой и энергией с другими людьми — это хорошо. Не надо всего бояться и все подряд запрещать.

Наше общество всегда стремилось задавить индивидуальность, подогнать всех под стандарт. Я помню себя в подростковом возрасте, классе в пятом или шестом. Я не была уверена в себе и собственной красоте. Но при этом хотела носить короткую юбку.

Я не люблю стереотипы!

Мне все объясняли, что у меня слишком худые ноги и поэтому мини-юбки мне противопоказаны. Я всегда была миниатюрная, и по сравнению с одноклассницами выглядела так, будто отставала в физическом развитии. Когда все мои ровесницы уже оформились и выглядели как девушки, я все еще была на вид как маленькая девочка. И чтобы скрыть худые ноги, — этот, как я тогда была уверена, дефект, — надевала по три пары колгот. Так ноги выглядели чуточку полнее. И неважно, что я прела в этих колготках и чувствовала себя ужасно.

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Уже в подростковом возрасте я на себе прочувствовала давление этих стереотипов: грудь должна быть такой, а ноги такими, а если нет — ты урод! Сейчас я понимаю, что ни в коем случае нельзя позволять даже мысли такой проникать в твое сознание.

Мои дочки — красавицы!

Своим дочкам Лиде и Вере я внушаю, что они красавицы. Как-то прочитала: «Если ты девочку до 7 лет будешь называть принцессой — она станет королевой». И воспитываю их по такому принципу, искренне веря в то, что они у меня прекрасные.

Хотя у Лиды (ей 12 лет) уже начинаются разговоры о том, что она — дылда. Она самая высокая в классе, и не только среди девочек, но и среди мальчиков. Я ей объясняю: «Это не ты высокая, а люди вокруг тебя маленькие!». И Лида успокаивается. Она нравится сама себе, и мне это важно. Сейчас у нее начался период интереса к одежде, на которую она долгое время не обращала вообще никакого внимания. Пока известные брэнды ей не интересны, говорит, что Гуччи — моветон, а вот нестандартные малоизвестные марки, японские, к примеру, изучает и покупает.

У дочек хороший вкус и они — первые критики и ценители моего творчества. Они уже одобрили мой новый клип на песню «Фэн-шуй», который вы скоро увидите. Это такая фэшн-история, я там появляюсь в разных образах, один даже настолько неожиданный, что меня не узнал мой собственный муж.

Танцы и немного кино

Там много сложной хореографии — к съемкам я начала готовиться за две недели и все это время не уставала благодарить судьбу за то, что она в свое время дала мне шанс поучаствовать в проекте «Танцы со звездами», и своему партнеру Евгению Папунаишвили , за то, что возился со мной и научил кое-каким танцевальным премудростям.

А вот на премьеру фильма «Бабушка легкого поведения-2», которое пойдет в кинотеатрах в конце января 2019 года, и в котором я снялась в одной из главных ролей, наверное, девочек не возьму, до 16 лет не рекомендуется его смотреть.

Хотя те, кто старше 16 лет, оценят и виртуозную игру Александра Реввы в роли бесподобной Александры Павловны Фишман в дуэте с блистательным Дмитрием Нагиевым. Уверяю вас, там будет, на что посмотреть