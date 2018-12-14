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Бузова показала трогательный снимок с семьей 

Teleprogramma.pro + ещё 3 4 часа назад
Фото: buzova86
Певица выложила фотографию с мамой, бабушкой и сестрой.
Певица Ольга Бузова выложила в своем аккаунте в Instagram семейный снимок, на котором она со своими родными и близкими — мамой, бабушкой и сестрой. Все дамы стоят на улице в родном для Бузовой Санкт-Петербурге.
buzova86
В подписи к фото Бузова написала, что у нее «самая чуткая и понимающая бабушка на свете». Она призналась, что именно ее бабушка для нее стала примером в жизни как не сдаваться. Она пожелала бабушке оставаться молодой и здоровой.
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