Бузова показала трогательный снимок с семьей

Певица выложила фотографию с мамой, бабушкой и сестрой.

Певица Ольга Бузова выложила в своем аккаунте в Instagram семейный снимок, на котором она со своими родными и близкими — мамой, бабушкой и сестрой. Все дамы стоят на улице в родном для Бузовой Санкт-Петербурге.

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В подписи к фото Бузова написала, что у нее «самая чуткая и понимающая бабушка на свете». Она призналась, что именно ее бабушка для нее стала примером в жизни как не сдаваться. Она пожелала бабушке оставаться молодой и здоровой.