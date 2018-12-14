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Почему распался долгий брак Александра Балуева 

Рамблер 1 час назад
Александр Балуев появляется на экране в роли немногословных брутальных героев, которые умеют принимать решения и идти к цели, игнорируя препятствия. В начале декабря актёр отпраздновал 60-летний юбилей, но это всего лишь цифры, ведь выглядит Александр по-прежнему эффектно и даст фору более молодым коллегам.
Отец Александра — кадровый военный, и, возможно, именно образом отца вдохновляется артист, играя военных, чиновников, стражей порядка. А вот мать привила будущей звезде любовь к лицедейству, поэтому после школы Александр попытался покорит Щукинское училище. Удалось ему это лишь со второй попытки. Памятуя о неудаче, Балуев очень ответственно относился к учебе, за что был признан одним из самых талантливых на курсе. Получив диплом, он устроился в театр Российской армии, потом перешёл в театр Ермоловой. А вот киношники заметили артиста с фактурной внешностью лишь в середине девяностых. Первый фильм с участием Балуева вышел в 1981 году и полтора десятка лет ему пришлось перебиваться эпизодами и второстепенными ролями. В 1995 году режиссёр Владимир Хотиненко пригласил Александра сняться в драме «Мусульманин» и с этого момента актёр превратился в звезду отечественного кино первой величины.
Смотрите видео и узнайте о голливудских проектах Александра Балуева и его единственном браке.
Женский форум4
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