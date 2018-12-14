Знаменитости, устроившие из своих похорон шоу

Творческие люди часто проживают яркую жизнь, которой потом восхищаются поклонники. Но некоторые даже уход из жизни обставляют как красочное событие и превращают похороны в шоу.

1. Балерина Майя Плисецкая скончалась в 2015 году. Согласно завещанию Майи, тело кремировали. Когда скончается муж Плисецкой, композитор Родион Щедрин , его тело также кремируют, прах супругов смешают и развеют над страной.

2. Изобретатель, учёный, основоположник телефонии Александр Белл умер в 1922 году. В день его похорон во всей Северной Америки отключили телефоны.

3. Сценарист Джин Родденберри создавал легендарный научно-фантастический сериал «Звёздный путь». Он умер в 1991 году, спустя 6 лет его прах был отправлен в космос на ракете «Пегас».

4. Актриса и светская львица Сандра Вест, супруга нефтяного магната Айка Веста, решила, что и в загробной жизни хочет вести роскошный образ жизни. По её желанию, в могилу Сандра отправилась на голубом «Феррари» , ради которого пришлось вырыть котлован глубиной 9 метров, за руль которого усадили тело усопшей в кружевной ночной рубашке.

Смотрите видео и узнайте об экстравагантных предсмертных пожеланиях других известных людей.