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Знаменитости, устроившие из своих похорон шоу 

Рамблер 1 час назад
Творческие люди часто проживают яркую жизнь, которой потом восхищаются поклонники. Но некоторые даже уход из жизни обставляют как красочное событие и превращают похороны в шоу.
1. Балерина Майя Плисецкая скончалась в 2015 году. Согласно завещанию Майи, тело кремировали. Когда скончается муж Плисецкой, композитор Родион Щедрин, его тело также кремируют, прах супругов смешают и развеют над страной.
2. Изобретатель, учёный, основоположник телефонии Александр Белл умер в 1922 году. В день его похорон во всей Северной Америки отключили телефоны.
3. Сценарист Джин Родденберри создавал легендарный научно-фантастический сериал «Звёздный путь». Он умер в 1991 году, спустя 6 лет его прах был отправлен в космос на ракете «Пегас».
4. Актриса и светская львица Сандра Вест, супруга нефтяного магната Айка Веста, решила, что и в загробной жизни хочет вести роскошный образ жизни. По её желанию, в могилу Сандра отправилась на голубом «Феррари», ради которого пришлось вырыть котлован глубиной 9 метров, за руль которого усадили тело усопшей в кружевной ночной рубашке.
Смотрите видео и узнайте об экстравагантных предсмертных пожеланиях других известных людей.
Женский форум
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