Чехова решилась на постельную фотосессию

Анфиса Чехова упрекнула подписчиков Инстаграм в странной избирательности. Фото сына набирает мало лайков, а снимки в неглиже вызывают взрыв эмоций. Актриса решила, что спрос должен рождать предложение.

Фанаты по достоинству оценили задорную привлекательность артистки и ее аппетитные формы. Но многие посоветовали не обращать внимания на лайки и не воспринимать показное одобрение окружающих, как наркотик. Фолловеры объяснили, что сын пока не проявил себя, а Чехова давно известна, как умная, интеллигентная и харизматичная женщина, которая достойна восхищения.