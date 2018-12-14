Чехова решилась на постельную фотосессию 

Анфиса Чехова упрекнула подписчиков Инстаграм в странной избирательности. Фото сына набирает мало лайков, а снимки в неглиже вызывают взрыв эмоций. Актриса решила, что спрос должен рождать предложение.
Откровенная фотосессия поразила пользователей. Чехова позирует на роскошной постели в красивом кружевном бюстгальтере, при этом нижняя часть тела загадочно прикрыта диванной подушкой с портретом Мэрилин Монро.
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Какая странная вещь, фото моего сына набирает очень мало лайков, и коментов почти ноль😢 Зато фотографии в нижнем белье, взрывают мой инстаграм! Ну, что ж, спрос рождает предложение. Не буду больше мучать своего сына фотографированием и выкладывать в инстаграм, если никому это не интересно! А фото в белье держите! Наслаждайтесь! Причем не просто в белье, а в новой коллекции #primadonna от @3s_estelle Это бельё создается специально для Женщин с большой грудью. Ну, и вопрос, который никого не оставляет равнодушным, какое фото лучше? Я не смогла выбрать, а все мои друзья слишком разошлись во мнении🙈☺️
Фанаты по достоинству оценили задорную привлекательность артистки и ее аппетитные формы. Но многие посоветовали не обращать внимания на лайки и не воспринимать показное одобрение окружающих, как наркотик. Фолловеры объяснили, что сын пока не проявил себя, а Чехова давно известна, как умная, интеллигентная и харизматичная женщина, которая достойна восхищения.