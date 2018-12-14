Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гагарина врезала мужу прямо в постели 

Дни.ру 3 часа назад
Супруг Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков показал, каково это быть мужем звезды. Мастер опубликовал короткое, но очень красноречивое видео.
Судя по многочисленным комментариям, оставленным под снимками Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова, у общественности сложилось впечатление, будто избранник певицы крайне серьезный, даже сердитый человек. Однако это не так. В своем аккаунте в социальной сети Instagram фотограф часто публикует полные юмора фотографии и видео.
А недавно Дмитрий создал страничку, которая называется "Муж звезды". Туда он выкладывает видео, отражающие его отношения с именитой супругой. В свежем ролике Исхаков решил показать, каково это быть мужем знаменитости. На видео Дмитрий и Полина лежат в кровати. Исхаков шепнул в камеру: "Всем очень интересно, что значит быть мужем звезды. Сейчас я покажу".
Далее он переводит объектив на спящую Полину Гагарину. "Малыш! Скажи "привет" моим подписчикам, я тебя снимаю", — обратился к жене Дмитрий. Та, открыв глаза и глянув в камеру, без единого звука сделала резкое движение, и послушался звук удара, и камера сместила фокус вниз. Восстановив изображение, Исхаков перевел камеру на себя. Ролик завершился музыкой и раздосадованным выражением лица фотографа.
Большинство подписчиков оценило чувство юмора Дмитрия Исхакова. "Красавчик", "Давай больше таких видосов", "Пересмотрела раз 100)🔥 из рубрики @gagara1987 жжет!😂", "молодец, так и надо, будет знать как будить если человек несколько ночей не спал!", "Боже, уже несколько раз пересмотрела, так смешно 😂😂😂 Лучшие💖", "Ахахахах. Надо было сразу убегать от такого взгляда", "Вот так "Малыш", "С такой женщиной страшно жить", "классного леща отхватил", — высказались подписчики.
Дни.ру: последние новости
"Дешево смотрится": Ани Лорак возмутила вульгарным нарядом Меньшова показала взрослого красавца-сына Бледанс без лифчика появилась на красной дорожке
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уроки, которые можно вынести из расставания
Для чего был придуман каблук
Лайфхаки топовых моделей для идеальной кожи
Что мужчины ждут от своей избранницы
«Родители не хотят помочь с жильем»96
Видео
00:26
Гагарина врезала мужу прямо в постели
Звёзды
00:26
Чем «Мисс мира» отличается от «Мисс Вселенная»
Красота
00:54
Киркоров: «Стукнуло 50 — и я себя обнулил»
Звёзды
12:02
Звезды, которым пластика только повредила
Звёзды Красота
11:18
Самые добрые звезды
Звёзды
08:43
Лайфхаки топовых моделей для идеальной кожи
Красота
07:25
Известные люди, считающие, что Земля плоская
Звёзды
00:14
«Я — один из секс-символов нашего времени»
Звёзды
05:30
Как сейчас выглядят секс-символы прошлого
Звёзды
02:17
Для чего был придуман каблук
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение