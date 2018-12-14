Гагарина врезала мужу прямо в постели

Супруг Полины Гагариной , фотограф Дмитрий Исхаков показал, каково это быть мужем звезды. Мастер опубликовал короткое, но очень красноречивое видео.

Судя по многочисленным комментариям, оставленным под снимками Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова, у общественности сложилось впечатление, будто избранник певицы крайне серьезный, даже сердитый человек. Однако это не так. В своем аккаунте в социальной сети Instagram фотограф часто публикует полные юмора фотографии и видео.

А недавно Дмитрий создал страничку, которая называется "Муж звезды". Туда он выкладывает видео, отражающие его отношения с именитой супругой. В свежем ролике Исхаков решил показать, каково это быть мужем знаменитости. На видео Дмитрий и Полина лежат в кровати. Исхаков шепнул в камеру: "Всем очень интересно, что значит быть мужем звезды. Сейчас я покажу".

Далее он переводит объектив на спящую Полину Гагарину. "Малыш! Скажи "привет" моим подписчикам, я тебя снимаю", — обратился к жене Дмитрий. Та, открыв глаза и глянув в камеру, без единого звука сделала резкое движение, и послушался звук удара, и камера сместила фокус вниз. Восстановив изображение, Исхаков перевел камеру на себя. Ролик завершился музыкой и раздосадованным выражением лица фотографа.

Большинство подписчиков оценило чувство юмора Дмитрия Исхакова. "Красавчик", "Давай больше таких видосов", "Пересмотрела раз 100)🔥 из рубрики @gagara1987 жжет!😂", "молодец, так и надо, будет знать как будить если человек несколько ночей не спал!", "Боже, уже несколько раз пересмотрела, так смешно 😂😂😂 Лучшие💖", "Ахахахах. Надо было сразу убегать от такого взгляда", "Вот так "Малыш", "С такой женщиной страшно жить", "классного леща отхватил", — высказались подписчики.