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Певица МакSим кардинально сменила имидж 

Eva.ru 5 часов назад
Очень часто женщины меняют цвет волос в соответствии с временем года. Осенью они выбирают теплые оттенки шевелюры, а зимой красятся в черные или платиновые цвета. Популярная певица МакSим долгое время оставалась рыжей, ей нравились огненные пряди. Сейчас же она сделала выбор в пользу блонда.
Летом стало известно о медицинских проблемах исполнительницы МакSим, она же Марина Максимова. Она сделала небольшой перерыв в музыкальной карьере из-за болезни. К счастью, все обошлось и артистка восстановила силы. Она записала новый клип, который уже представила на суд общественности. В видеоролике даже был задействован живой медведь. Кадры со съемочной площадки немало удивили поклонников голосистой дивы, которая предстала перед ними заметно похудевшей и с выбеленными волосами. Вскоре выяснилось, что на самом деле она не осветляла шевелюру до цвета первого снега и просто воспользовалась париком.
На днях выяснилось, что МакSим вдохновила кардинальная смена имиджа и она действительно решила стать блондинкой, а также сделала модную стрижку. Мнения о смене имиджа разделились. Кто-то просил Марину вернуть привычный образ, кто-то остался в восторге от нового. Но большая часть подписчиков знаменитости уверена, что она будет хорошо выглядеть даже с зелеными волосами или вовсе без них, потому что никакие эксперименты с внешностью не могут испортить привлекательную звезду.
Eva.ru
Ряды блондинок в мире шоу-бизнеса в последнее время пополняются все чаще. На «светлую сторону» недавно перешла телеведущая Ольга Шелест, которая ранее отдавала предпочтение натуральности. Ее даже начали сравнивать с эпатажной американской актрисой и певицей Майли Сайрус, чему способствовали короткая стрижка и похожие черты лица.
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