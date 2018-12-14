Певица МакSим кардинально сменила имидж

Очень часто женщины меняют цвет волос в соответствии с временем года. Осенью они выбирают теплые оттенки шевелюры, а зимой красятся в черные или платиновые цвета. Популярная певица МакSим долгое время оставалась рыжей, ей нравились огненные пряди. Сейчас же она сделала выбор в пользу блонда.

Летом стало известно о медицинских проблемах исполнительницы МакSим, она же Марина Максимова . Она сделала небольшой перерыв в музыкальной карьере из-за болезни. К счастью, все обошлось и артистка восстановила силы. Она записала новый клип, который уже представила на суд общественности. В видеоролике даже был задействован живой медведь. Кадры со съемочной площадки немало удивили поклонников голосистой дивы, которая предстала перед ними заметно похудевшей и с выбеленными волосами. Вскоре выяснилось, что на самом деле она не осветляла шевелюру до цвета первого снега и просто воспользовалась париком.

На днях выяснилось, что МакSим вдохновила кардинальная смена имиджа и она действительно решила стать блондинкой, а также сделала модную стрижку. Мнения о смене имиджа разделились. Кто-то просил Марину вернуть привычный образ, кто-то остался в восторге от нового. Но большая часть подписчиков знаменитости уверена, что она будет хорошо выглядеть даже с зелеными волосами или вовсе без них, потому что никакие эксперименты с внешностью не могут испортить привлекательную звезду.

Eva.ru