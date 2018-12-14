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Бледанс появилась на красной дорожке без белья 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Эвелина Бледанс произвела фурор на кинопремьере. 49-летняя актриса появилась на публике в облегающей одежде, сквозь которую буквально прорывались соски.
В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера полнометражной версии комедийного сериала "Полицейский с Рублевки". Многие отечественные знаменитости поддержали фильм, не осталась в стороне и Эвелина Бледанс. Привлекательная артистка появилась на красной дорожке в облегающем белом платье с плиссированной юбкой.
Изюминкой образа стали выпирающие соски актрисы. Для присутствующих на премьере журналистов стало очевидно, что эпатажная Эвелина, несмотря на то, что скоро ей исполнится 50 (а кто даст?!), не надела лифчика.
Говорят, актрисе, как никому другому, нужны позитивные эмоции, ведь недавно она потеряла ребенка. Об этом сообщила сама Бледанс. "Мои хорошие, пожалуйста, не задавайте мне вопросов про беременность. У меня не получилось иметь девочку. У меня есть два сына — это мое счастье, моя любовь. Я буду танцевать, петь, потому что моя жизнь продолжается", — призналась Эвелина в своем видеообращении.
@bledans
И действительно, вскоре после обнародования печальной новости Бледанс взяла своего малолетнего сына Семена, у которого синдром Дауна, и отправилась с ним на райский остров Бали. Там мать и наследник провели несколько по-настоящему расслабленных дней. С новыми силами, восстановившаяся Эвелина вернулась в Москву.
Напомним, Эвелина Бледанс сделала экстракорпоральное оплодотворение в присутствии съемочной группы скандального ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Мужчину, которого артистка выбрала в качестве донора генетического материала, она предпочла не называть. В программе утверждалось, что процедура прошла успешно.
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