Муж не узнал изменившуюся Глюк'оZу

Популярная певица Глюк'оZа объявила о выходе своего нового клипа на песню "Фэн-шуй". Артистка предстала в нескольких образах, а один оказался таким неожиданным, что муж ее просто не узнал.

Певица Глюк'оZа (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) много лет счастливо замужем за бизнесменом Александром Чистяковым . В браке артистка родила супругу двух дочерей Лидию и Веру. Старшей наследнице уже 12 лет, и появились некоторые проблемы с девочкой-подростком.

"Уже начинаются разговоры о том, что она — дылда. Она самая высокая в классе, и не только среди девочек, но и среди мальчиков. Я ей объясняю: "Это не ты высокая, а люди вокруг тебя маленькие!". И Лида успокаивается. Она нравится сама себе, и мне это важно", — призналась популярная исполнительница.

@chistyakova_ionova

Девочки являются первыми критиками и ценителями творчества Натальи. По словам певицы, Лида и Вера уже одобрили ее новый клип на песню "Фэн-шуй". "Это такая фэшн-история, я там появляюсь в разных образах, один даже настолько неожиданный, что меня не узнал мой собственный муж", — цитирует Наталью Чистякову-Ионову Teleprogramma.pro.

В последние годы певица активно педалирует образ сексуально раскрепощенной, уверенной в себе женщины. Наташа может себе это позволить — она обладает шикарной фигурой, которой смогла добиться регулярными физическими упражнениями. Певица часто выходит в свет и постит на своей страничке в Instagram фото в весьма провокационных нарядах.

Не всем нравится вкус певицы, однако она не обращает внимания на негативные отзывы. Наталья Чистякова-Ионова пояснила: "Я не могу идти на поводу у этих мнений, потому что они ни на чем не основаны, исключительно на плохом настроении и вздорном характере пишущих. И поэтому я не обращаю внимания на эти комментарии, а иду своим путем".