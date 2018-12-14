Ани Лорак возмутила вульгарным нарядом

Известная украинская певица опубликовала в своем Instagram фотографию с одного из своих концертов. Многие пользователи Сети раскритиковали откровенный наряд, который Ани Лорак выбрала для шоу.

На фотографии певица позирует в черном топе, коротких шортах с завышенной талией и колготках в сеточку. В подписи к снимку Ани Лорак спросила у своих поклонников, как они готовится к предстоящим праздникам. "Скоро Новый год! А как вы готовитесь к новогодним праздникам?", — поинтересовалась она.

@anilorak

Некоторые подписчики посчитали наряд звезды неуместным и вульгарным: "Может, хватит уж в трусах выступать, в платьях вы красивее", "Образ не очень. Трусы и колготки в сеточку. Не знаю, не очень", "Подбираем себе наряды, чтобы надеть еще что-то кроме трусов…", "Очень дешево смотрится", "Явно не готовлюсь быть стриптизершей на Новый год".

Среди них были и восторженные отклики с признаниями в любви певице: "Каролина, вы прекрасны! Крутой образ!", "Столько певиц на эстраде, а вы лучше всех", "Красивая и прекрасная! Очень вдохновляете!", "Малышка, наряд у тебя, офигенный! Сексуальная!", "Вы, просто воплощение мечты любого мужчины! Прекрасная, женственная, сексуальная Дива!".