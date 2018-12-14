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Ани Лорак возмутила вульгарным нарядом 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Дни.ру
Известная украинская певица опубликовала в своем Instagram фотографию с одного из своих концертов. Многие пользователи Сети раскритиковали откровенный наряд, который Ани Лорак выбрала для шоу.
На фотографии певица позирует в черном топе, коротких шортах с завышенной талией и колготках в сеточку. В подписи к снимку Ани Лорак спросила у своих поклонников, как они готовится к предстоящим праздникам. "Скоро Новый год! А как вы готовитесь к новогодним праздникам?", — поинтересовалась она.
@anilorak
Некоторые подписчики посчитали наряд звезды неуместным и вульгарным: "Может, хватит уж в трусах выступать, в платьях вы красивее", "Образ не очень. Трусы и колготки в сеточку. Не знаю, не очень", "Подбираем себе наряды, чтобы надеть еще что-то кроме трусов…", "Очень дешево смотрится", "Явно не готовлюсь быть стриптизершей на Новый год".
Среди них были и восторженные отклики с признаниями в любви певице: "Каролина, вы прекрасны! Крутой образ!", "Столько певиц на эстраде, а вы лучше всех", "Красивая и прекрасная! Очень вдохновляете!", "Малышка, наряд у тебя, офигенный! Сексуальная!", "Вы, просто воплощение мечты любого мужчины! Прекрасная, женственная, сексуальная Дива!".
В начале декабря Ани Лорак и ее дочь София стали почетными гостями на праздновании дня рождения дочери Филиппа Киркорова — Аллы-Виктории. Весь вечер гостей развлекала команда аниматоров, переодетых в героев из книг писательницы Джоан Роулинг. Лорак и ее ребенок с удовольствием смотрели лазерное шоу, наблюдали за химическими опытами, а в конце повеселились на бумажной дискотеке.
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