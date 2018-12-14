Меньшова показала взрослого красавца-сына

Юлия Меньшова предпочитает не афишировать подробности своей частной жизни. Однако ради важной даты популярная актриса и телеведущая нарушила свое правило.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия Меньшова опубликовала фотографию своего сына Андрея. Оказывается, накануне, 13 декабря, ему исполнился 21 год. Популярная актриса предпочла отказаться от пышных поздравлений, в подписи указав лишь несколько хэштегов: "#тыжеродилсятольконедавно #люблюбесконечно #толькоудачи❤️ "

@juliavmenshova

Подписчики пришли в восторг от сына Меньшовой и рассыпались в комплиментах и поздравлениях. "Поздравляю мамочку с днем рождения сына!", "Юля, поздравляю! Какой красивый парень у вас вырос", "Приятный молодой человек! С Днем рождения! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "На папу похож", "Какой красавец! Пусть растет счастливым, здоровым и удачливым! С Днем рождения вашего любимчика)))", "Красавец! Удачи ему по жизни! Пусть его дорога будет легкой! Маме молодости, счастья и гордости за деток!" — прокомментировали фотографию пользователи Сети.

Напомним, у Юлии Меньшовой и ее супруга, актера Игоря Гордина двое детей. Помимо сына Андрея у пары подрастает 15-летняя дочь Таисия. Однако постепенно в семье назрел кризис. Меньшова и Гордин расстались. Однако они договорились проводить вместе с детьми отпуска. Это их постепенно и сблизило.

"Почти через четыре года после разрыва мы были на очередном совместном отдыхе вместе с детьми, и он вдруг стал как-то заботиться обо мне, проявлял знаки внимания. И я посмотрела на него по-другому. У нас начался роман, который мы скрывали от детей полгода…" — в недавнем интервью рассказала Юлия Меньшова. К счастью, супруги смогли преодолеть разногласия и теперь снова счастливы вместе.