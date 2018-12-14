Москвичка получила титул на конкурсе «Миссис Вселенная 2018»

Жюри конкурса «Миссис Вселенная 2018» присвоило москвичке Дарье Давыденко титул «Супермодель», сообщила председатель оргкомитета конкурса «Миссис Россия International — 2018» Елена Степура.

«Дарья каждый день очень удачно меняла образы, подбирала к ним прическу, макияж… Она получила профессиональный титул «Супермодель», то есть было отмечено ее искусство преображаться», — цитирует Степуру РИА «Новости»

По ее словам, в конкурсе «Миссис Вселенная 2018», который прошел на Филиппинах, участвовали 90 девушек из полусотни стран.

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В ходе конкурса они должны были выйти в национальном костюме, вечернем платье, устроить фэшн-показ, защитить доклад на тему насилия в семье, встретиться с мэром.

Некоторым девушкам выборочно присвоены титулы.

На следующей неделе в Бангкоке пройдет конкурс «Мисс Вселенная», в котором участвуют две конкурсантки с русскими корнями.