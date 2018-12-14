Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Москвичка получила титул на конкурсе «Миссис Вселенная 2018» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Жюри конкурса «Миссис Вселенная 2018» присвоило москвичке Дарье Давыденко титул «Супермодель», сообщила председатель оргкомитета конкурса «Миссис Россия International — 2018» Елена Степура.
«Дарья каждый день очень удачно меняла образы, подбирала к ним прическу, макияж… Она получила профессиональный титул «Супермодель», то есть было отмечено ее искусство преображаться», — цитирует Степуру РИА «Новости».
По ее словам, в конкурсе «Миссис Вселенная 2018», который прошел на Филиппинах, участвовали 90 девушек из полусотни стран.
@dashkonda
В ходе конкурса они должны были выйти в национальном костюме, вечернем платье, устроить фэшн-показ, защитить доклад на тему насилия в семье, встретиться с мэром.
Некоторым девушкам выборочно присвоены титулы.
На следующей неделе в Бангкоке пройдет конкурс «Мисс Вселенная», в котором участвуют две конкурсантки с русскими корнями.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Поговорившую с Путиным блогершу признали самой сексуальной женщиной года В самолет принца Гарри и Меган Маркл ударила молния Врачи объяснили, как отлепить примерзший язык от металлических качелей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как «отключить» голову во время секса
«Я — любовница, и мне не стыдно»
Уроки, которые можно вынести из расставания
Для чего был придуман каблук
Лайфхаки топовых моделей для идеальной кожи
Видео
01:15
Рамблер/гороскоп на неделю 17–23 декабря
Психология
00:26
Гагарина врезала мужу прямо в постели
Звёзды
00:26
Чем «Мисс мира» отличается от «Мисс Вселенная»
Красота
00:54
Киркоров: «Стукнуло 50 — и я себя обнулил»
Звёзды
12:02
Звезды, которым пластика только повредила
Звёзды
11:18
Самые добрые звезды
Звёзды
08:43
Лайфхаки топовых моделей для идеальной кожи
Красота
07:25
Известные люди, считающие, что Земля плоская
Звёзды
00:14
«Я — один из секс-символов нашего времени»
Звёзды
05:30
Как сейчас выглядят секс-символы прошлого
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение