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Бородина жестко ответила на дерзкие претензии 

Дни.ру + ещё 1 53 минуты назад
Фото: Дни.ру
Ответ на все претензии, которые публикуют противники Ксении Бородиной в соцсетях, появился в Instagram телеведущей. Звезде хватило одного фото, чтобы поставить на место завистников.
Провокационное фото Бородиной стало ответом сразу на все типичные комментарии. Их телеведущая указала в подписи к снимку.
"Это что, леопард? Опять она рот открыла, неужели нельзя с закрытым фоткаться? А обязательно так ногу все время отставлять? Может, у вас проблемы с ногами?", — подписала пост телезвезда. Бородина на снимке позирует в тех самых леопардовых колготках, на каблуках — отставив ногу и приоткрыв при этом рот.
@borodylia
Фанаты юмор телеведущей оценили. "Заранее посмеяться над собой, чтобы опередить остальных злючек… супер… так легче переносить негатив…", "А мне все нравится! В том числе и колготки "леопард", — дружно поддержали Бородину поклонники.
На днях Ксения Бородина приехала на съемки программы без нижнего белья. Звезда не постеснялась выложить снимок в свитере с открытым плечом в Instagram, чем смутила некоторых своих поклонников. Они порекомендовали Ксении надевать на работу лиф хотя бы с прозрачными лямками.
А незадолго до этого Ксения Бородина призналась, что недовольна своей внешностью. Ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" заявила, что села на диету, и даже показала то, что теперь ест. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram звезда опубликовала фотографию, на которой запечатлена рядом с наряженной елкой и новогодними подарками. В подписи к кадру Ксения Бородина с печалью сообщила, что решилась на радикальный шаг — собралась худеть.
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