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Самые добрые звезды 

Рамблер 1 час назад
Знаменитых людей любят за красоту и талант. К сожалению, став обладателями огромных состояний, некоторые звёзды теряю чувство меры, зазнаются и совершают малоприятные поступки. Этим звёздам удалось сохранить добросердечность, несмотря на богатство, и поклонники восхищаются их добрыми делами.
1. Актёра Аарона Пола фанаты любят за общительность и доброжелательность. Он не только не отказывается от общения с поклонниками, даже если они навязчивы, но запросто может доставить подарок обычному человеку лично.
2. Актёр Джефф Голдблюм тоже не отказывается от автографов и фотографий с фанатами и готов оказать помощь любому. А вот журналисты ценят артиста за то, что он не юлит во время интервью и серьёзно отвечает на все вопросы.
3. Актёр Джордж Клуни всегда выглядит элегантно и кажется, что этот стильный мужчина вряд ли снизойдёт до общения с обычными людьми с улицы. В реальности всё наоборот: Джордж никогда не отказывается пообщаться с поклонниками, даже если это нарушает его планы. А ещё он часто разыгрывает коллег, но никогда не шутит зло.
4. Актёр Хью Джекман давно имел славу обаятельной звезды, к которой фанаты тянутся. Даже все коллеги отзываются о Хью как об отличном парне, что в Голливуде встретишь нечасто.
Какие ещё знаменитости заслужили звания «добряк»? Узнайте об этом из видео.
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