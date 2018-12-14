Самые добрые звезды

Знаменитых людей любят за красоту и талант. К сожалению, став обладателями огромных состояний, некоторые звёзды теряю чувство меры, зазнаются и совершают малоприятные поступки. Этим звёздам удалось сохранить добросердечность, несмотря на богатство, и поклонники восхищаются их добрыми делами.

1. Актёра Аарона Пола фанаты любят за общительность и доброжелательность. Он не только не отказывается от общения с поклонниками, даже если они навязчивы, но запросто может доставить подарок обычному человеку лично.

2. Актёр Джефф Голдблюм тоже не отказывается от автографов и фотографий с фанатами и готов оказать помощь любому. А вот журналисты ценят артиста за то, что он не юлит во время интервью и серьёзно отвечает на все вопросы.

3. Актёр Джордж Клуни всегда выглядит элегантно и кажется, что этот стильный мужчина вряд ли снизойдёт до общения с обычными людьми с улицы. В реальности всё наоборот: Джордж никогда не отказывается пообщаться с поклонниками, даже если это нарушает его планы. А ещё он часто разыгрывает коллег, но никогда не шутит зло.

4. Актёр Хью Джекман давно имел славу обаятельной звезды, к которой фанаты тянутся. Даже все коллеги отзываются о Хью как об отличном парне, что в Голливуде встретишь нечасто.

Какие ещё знаменитости заслужили звания «добряк»? Узнайте об этом из видео.