Известные люди, считающие, что Земля плоская

В США существует и довольно активно действует Общество плоской Земли, члены которого на самом деле уверены, что Земля плоская, а факты, опровергающие это утверждение, — подтасовка. Удивительно, но даже среди звёзд есть те, кто верит в эту антинаучную и устаревшую теорию.

1. Тила Текила, американская актриса фильмов для взрослых, в 2016 год написала в Твиттере, что она — приверженец теории плоской Земли. С тех пор она регулярно публикует посты подобного содержания. Как-то Тила даже написала, что уверена, будто НАСА подделывает фото, чтобы убедить людей в шарообразности планеты.

2. Канье Уэст, музыкант и продюсер, тоже считает, что Земля плоская. Канье с пренебрежением относится к исследованиям учёных и настаивает на своей версии строения планеты.

3. Американский рэпер B. o. B (Бобби Рэй Симмонс-младший) — один из самых ярых защитников теории плоской Земли. С 2017 года он активно пропагандирует теорию и распространяет слухи о том, что НАСА фальсифицирует снимки из космоса. Даже дискуссия с известным астрофизиком не убедила рэпера, а в конце концов он объявил сбор средства на запуск спутников, которые разоблачат официальную теорию и докажут, что наша планета всё-таки плоская.

Какие ещё знаменитые персоны уверены, что нас обманывают, узнайте из видео.