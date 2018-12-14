Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бари Алибасов готовится к пополнению в семье 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: @ALIBASOV_NANA
Эта новость произвела впечатление на всех, кто интересуется отношениями продюсера и его жены Федосеевой-Шукшиной
Свадьба 71-летнего Бари Алибасова и 80-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной состоялась 20 ноября. Продюсер и актриса познакомились на одном из «Кинотавров», а отношения между ними завязались в 1995 году, и, как сказал Бари Каримович, они с Лидией Николаевной «резвились» двадцать лет, а теперь решили узаконить отношения".
Все заметили, что среди гостей церемонии не было родственников с обеих сторон, за исключением внука невесты Макара Касаткина.
И вот на программе «Пусть Говорят» Бари Алибасов сообщил ведущему Дмитрию Борисову, что в ближайшее время планирует стать дедушкой — его сын Бари Алибасов-младший через месяц ожидает пополнение в семье.
WomanHit.ru: последние новости
Рита Дакота: «У нас с Соколовским были самые лучшие новогодние праздники» Вера Брежнева показала истинное лицо Дочь Ларисы Гузеевой пожаловалась на самочувствие
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уроки, которые можно вынести из расставания
Для чего был придуман каблук
Лайфхаки топовых моделей для идеальной кожи
Что мужчины ждут от своей избранницы
«Родители не хотят помочь с жильем»96
Видео
00:26
Гагарина врезала мужу прямо в постели
Звёзды
00:26
Чем «Мисс мира» отличается от «Мисс Вселенная»
Красота
00:54
Киркоров: «Стукнуло 50 — и я себя обнулил»
Звёзды
12:02
Звезды, которым пластика только повредила
Звёзды Красота
11:18
Самые добрые звезды
Звёзды
08:43
Лайфхаки топовых моделей для идеальной кожи
Красота
07:25
Известные люди, считающие, что Земля плоская
Звёзды
00:14
«Я — один из секс-символов нашего времени»
Звёзды
05:30
Как сейчас выглядят секс-символы прошлого
Звёзды
02:17
Для чего был придуман каблук
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение