Бари Алибасов готовится к пополнению в семье

Эта новость произвела впечатление на всех, кто интересуется отношениями продюсера и его жены Федосеевой-Шукшиной

Свадьба 71-летнего Бари Алибасова и 80-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной состоялась 20 ноября. Продюсер и актриса познакомились на одном из «Кинотавров», а отношения между ними завязались в 1995 году, и, как сказал Бари Каримович, они с Лидией Николаевной «резвились» двадцать лет, а теперь решили узаконить отношения".

Все заметили, что среди гостей церемонии не было родственников с обеих сторон, за исключением внука невесты Макара Касаткина.