Вера Брежнева показала истинное лицо

Большое впечатление на поклонников певицы произвело ее фото без косметики

Никто не сомневался в том, что Вера Брежнева красавица, каких мало. Но, чтобы не разочаровывать поклонников, певица периодически позволяет себе то, что не рискуют сделать ее коллеги: она выкладывает в «Инстаграм» фото совершенно без признаков косметики на лице.

@VERVERA

К примеру, ее недавний черно-белый портрет вызвал волну восхищенных комментариев от женщин и мужчин. Дескать, потрясающе выглядишь, лучше не бывает. Свое фото Брежнева сопроводила многозначительной подписью: «Большая ценность и сложность в этом потоке — быть собой» и добавила хештег # #nomakeup, поддержав таким образом международный флешмоб девушек, которые могут себе позволить показать лицо без косметики.