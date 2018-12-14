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Вера Брежнева показала истинное лицо 

WomanHit.ru 49 минут назад
Фото: @ververa
Большое впечатление на поклонников певицы произвело ее фото без косметики
Никто не сомневался в том, что Вера Брежнева красавица, каких мало. Но, чтобы не разочаровывать поклонников, певица периодически позволяет себе то, что не рискуют сделать ее коллеги: она выкладывает в «Инстаграм» фото совершенно без признаков косметики на лице.
@VERVERA
К примеру, ее недавний черно-белый портрет вызвал волну восхищенных комментариев от женщин и мужчин. Дескать, потрясающе выглядишь, лучше не бывает. Свое фото Брежнева сопроводила многозначительной подписью: «Большая ценность и сложность в этом потоке — быть собой» и добавила хештег # #nomakeup, поддержав таким образом международный флешмоб девушек, которые могут себе позволить показать лицо без косметики.
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