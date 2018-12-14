Лопырева раскрыла интимные подробности беременности

Российская модель Виктория Лопырева поделилась новыми подробностями своей беременности. Звезда рассказала о том, как работа помогла ей преодолеть недомогание.

Ведущая узнала о том, что ожидает ребенка во время чемпионата мира по футболу, на котором она работала послом ФИФА. По словам Лопыревой, она так усиленно трудилась, что у нее совсем не было времени отвлекаться на мысли о своем здоровье.

"Вместо того чтобы прислушиваться к себе и бояться токсикоза, я, как солдат, выполняла свою работу посла ФИФА. Самолеты были привычнее автомобиля, спала по 4 часа в сутки… Запомню этот чемпионат не только из-за прекрасной игры нашей сборной! Вопрос с токсикозом на повестке дня даже не стоял, у меня не было возможности его почувствовать", — поделилась она.

Виктория отметила, что во время беременности ей пришлось изменить образ жизни. Она отказался от регулярных занятий в спортзале и заменила их прогулкой на свежем воздухе. Перемены затронули и ее душевное состояние: она стала "спокойнее и мягче". Но сидеть "без дела" Лопырева не может и уже работает над новыми проектами.