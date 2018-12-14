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Звезды, которым пластика только повредила 

Рамблер 1 час назад
Женщинам не нравится стареть, а звёздным красавицам это не нравится вдвойне. Поклонники критикуют их за каждую новую морщинку, а режиссёры отказываются брать звёзд в возрасте на хорошие роли. Именно поэтому знаменитости так часто прибегают к пластике. Но, увы, далеко не всегда результат радует.
1. Певица Марина Хлебникова всегда была заметной на эстраде: яркая брюнетка с правильными чертами лица, ухоженная, без вычурного макияжа. Но, похоже, Марина решила, что молодые коллеги наступают ей на пятки, и решила омолодиться у хирурга. На недавних снимках видно, что лицо Марины явно изменилось, хоть и немного помолодело.
2. Красота Оксаны Фёдоровой впечатлила не только отдельных мужчин, но и самых строгих судей: в 2002 году она завоевала титул «Мисс Вселенная». Но, очевидно, некоторое время назад Фёдоровой показалось, что старость подкралась слишком близко. Сначала Оксана накачала губы, потом стала использовать филеры, а затем, по слухам, скорректировала нос. Возможно, сейчас она выглядит чуть моложе сверстниц, но от былой привлекательности королевы красоты мало что осталось.
Екатерина Семёнова, Юлия Рутберг, Сергей Зверев — этим звёздам попались не самые лучшие пластические хирурги, так что теперь их сложно узнать.
Женский форум1
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