Звезды, которым пластика только повредила

Женщинам не нравится стареть, а звёздным красавицам это не нравится вдвойне. Поклонники критикуют их за каждую новую морщинку, а режиссёры отказываются брать звёзд в возрасте на хорошие роли. Именно поэтому знаменитости так часто прибегают к пластике. Но, увы, далеко не всегда результат радует.

1. Певица Марина Хлебникова всегда была заметной на эстраде: яркая брюнетка с правильными чертами лица, ухоженная, без вычурного макияжа. Но, похоже, Марина решила, что молодые коллеги наступают ей на пятки, и решила омолодиться у хирурга. На недавних снимках видно, что лицо Марины явно изменилось, хоть и немного помолодело.