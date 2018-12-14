Боню раскритиковали за фото топлес

Виктория Боня уже давно считается одной из самых привлекательных российских ведущих и моделей. Однако в личной жизни у девушки не все гладко. После расставания с отцом дочери Анджелины бизнесменом Алексом Смерфитом она пыталась строить отношения с французом Пьером Андюраном, но они оказались скоротечными. В одном из недавних интервью знаменитость призналась, что уже четыре месяца не имела близости с мужчиной. Многие поклонники удивляются тому, как такая привлекательная особа может быть одинока.

На днях Боня поделилась новым снимком, на котором предстала во всей красе. В кадре она запечатлена топлес. Бюст девушка прикрывает рукой, а во второй держит цветок. Она поинтересовалась у поклонников о том, хотели ли бы они себе футболку с ее изображением. Однако пользователи соцсети заверили, что если бы и хотели фото Виктории, то только не то, которое она опубликовала. Многие решили, что кадр получился неудачным.

@victoriabonya

«Вика, ну это слишком», «Фото неудачное», «Фото кормящей женщины. Надо мышцы подкачать», «А можно не эротично сфотографироваться? Многие же не поймут», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что, по словам Бони, в юности она обладала далеко не пышными формами, поэтому прибегала к хитрости, чтобы зрительно увеличить бюст. Телеведущая подкладывала в бюстгальтер носки, когда собиралась отправиться на вечеринку. Однако однажды ее обман был раскрыт. Теперь она обладает очень женственной фигурой. Виктория заверяет, что красотой ее наделила природа, но некоторых злопыхатели ей не верят.