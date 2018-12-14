Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боню раскритиковали за фото топлес 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: @victoriabonya
Виктория Боня уже давно считается одной из самых привлекательных российских ведущих и моделей. Однако в личной жизни у девушки не все гладко. После расставания с отцом дочери Анджелины бизнесменом Алексом Смерфитом она пыталась строить отношения с французом Пьером Андюраном, но они оказались скоротечными. В одном из недавних интервью знаменитость призналась, что уже четыре месяца не имела близости с мужчиной. Многие поклонники удивляются тому, как такая привлекательная особа может быть одинока.
На днях Боня поделилась новым снимком, на котором предстала во всей красе. В кадре она запечатлена топлес. Бюст девушка прикрывает рукой, а во второй держит цветок. Она поинтересовалась у поклонников о том, хотели ли бы они себе футболку с ее изображением. Однако пользователи соцсети заверили, что если бы и хотели фото Виктории, то только не то, которое она опубликовала. Многие решили, что кадр получился неудачным.
@victoriabonya
«Вика, ну это слишком», «Фото неудачное», «Фото кормящей женщины. Надо мышцы подкачать», «А можно не эротично сфотографироваться? Многие же не поймут», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что, по словам Бони, в юности она обладала далеко не пышными формами, поэтому прибегала к хитрости, чтобы зрительно увеличить бюст. Телеведущая подкладывала в бюстгальтер носки, когда собиралась отправиться на вечеринку. Однако однажды ее обман был раскрыт. Теперь она обладает очень женственной фигурой. Виктория заверяет, что красотой ее наделила природа, но некоторых злопыхатели ей не верят.
Teleprogramma.pro: последние новости
Бритни Спирс записала рождественскую песню в образе оленя «Сочная бомбита»: Анна Седокова похвасталась фигурой в откровенном платье Глюкоза: «Я — один из секс-символов нашего времени»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как «отключить» голову во время секса
«Я — любовница, и мне не стыдно»
Уроки, которые можно вынести из расставания
Для чего был придуман каблук
Лайфхаки топовых моделей для идеальной кожи
Видео
01:15
Рамблер/гороскоп на неделю 17–23 декабря
Психология
00:26
Гагарина врезала мужу прямо в постели
Звёзды
00:26
Чем «Мисс мира» отличается от «Мисс Вселенная»
Красота
00:54
Киркоров: «Стукнуло 50 — и я себя обнулил»
Звёзды
12:02
Звезды, которым пластика только повредила
Звёзды
11:18
Самые добрые звезды
Звёзды
08:43
Лайфхаки топовых моделей для идеальной кожи
Красота
07:25
Известные люди, считающие, что Земля плоская
Звёзды
00:14
«Я — один из секс-символов нашего времени»
Звёзды
05:30
Как сейчас выглядят секс-символы прошлого
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение