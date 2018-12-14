Русская Кардашьян показала лишнее

24-летняя Анастасия Квитко не сумела скрыть излишнюю полноту. Модель выбрала для фотосъемки неудачный наряд, который выдал ее с потрохами.

Знаменитая своими пышными формами россиянка покорила пользователей Сети, демонстрируя свои прелести в Instagram. У аккаунта модели 9,1 миллиона подписчиков. В этом отношении ей могут позавидовать многие знаменитости.

Однако на последней фотографии, выложенной Анастасией в соцсети, можно заметить явные жировые складки и обвисшие подмышки. Квитко надела обтягивающий топ и не смогла в нем скрыть полноту. На снимке видно, что фигура русской Кардашьян вовсе не столь идеальна, как на отретушированных фото. Можно предположить, что у девушки появились проблемы с лишним весом.

@anastasiya_kvitko

"Наконец-то снова солнечно", — написала Настя. Ее поклонники восхитились снимком — Квитко им нравится в любом виде. "Как всегда, красива!", "Ты светишься также прекрасно и ярко, как солнечный свет", "Идеальная", "Горячая", — прокомментировали фото фанаты русской модели.