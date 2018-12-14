Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Русская Кардашьян показала лишнее 

Дни.ру 2 часа назад
24-летняя Анастасия Квитко не сумела скрыть излишнюю полноту. Модель выбрала для фотосъемки неудачный наряд, который выдал ее с потрохами.
Знаменитая своими пышными формами россиянка покорила пользователей Сети, демонстрируя свои прелести в Instagram. У аккаунта модели 9,1 миллиона подписчиков. В этом отношении ей могут позавидовать многие знаменитости.
Однако на последней фотографии, выложенной Анастасией в соцсети, можно заметить явные жировые складки и обвисшие подмышки. Квитко надела обтягивающий топ и не смогла в нем скрыть полноту. На снимке видно, что фигура русской Кардашьян вовсе не столь идеальна, как на отретушированных фото. Можно предположить, что у девушки появились проблемы с лишним весом.
@anastasiya_kvitko
"Наконец-то снова солнечно", — написала Настя. Ее поклонники восхитились снимком — Квитко им нравится в любом виде. "Как всегда, красива!", "Ты светишься также прекрасно и ярко, как солнечный свет", "Идеальная", "Горячая", — прокомментировали фото фанаты русской модели.
Отметим, что и Ким Кардашьян, с которой постоянно сравнивают Квитко, тоже не избежала этой участи — лишнего веса. Она довольно часто выбирает облегающие наряды, из которых просто вываливаются жировые складки.
Дни.ру: последние новости
"Дешево смотрится": Ани Лорак возмутила вульгарным нарядом Меньшова показала взрослого красавца-сына Отказалась стареть: Брежнева снялась в нижнем белье
Женский форум35
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мифы о маникюре, в которые не стоит верить
Как «отключить» голову во время секса
«Я — любовница, и мне не стыдно»
Уроки, которые можно вынести из расставания
Для чего был придуман каблук
Видео
01:15
Рамблер/гороскоп на неделю 17–23 декабря
Психология
00:26
Гагарина врезала мужу прямо в постели
Звёзды
00:26
Чем «Мисс мира» отличается от «Мисс Вселенная»
Красота
00:54
Киркоров: «Стукнуло 50 — и я себя обнулил»
Звёзды
12:02
Звезды, которым пластика только повредила
Звёзды
11:18
Самые добрые звезды
Звёзды
08:43
Лайфхаки топовых моделей для идеальной кожи
Красота
07:25
Известные люди, считающие, что Земля плоская
Звёзды
00:14
«Я — один из секс-символов нашего времени»
Звёзды
05:30
Как сейчас выглядят секс-символы прошлого
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение