Максим Галкин показал, как проводит время с детьми

Юморист выложил видео в Instagram-блоге о том, как катается с Лизой и Гарри на санках.

42-летний юморист и телеведущий Максим Галкин — активный пользователь Instagram. Большинство публикаций в его аккаунте посвящены детям, Гарри и Лизе. Вот и недавнее видео позабавило подписчиков. На нем Максим вместе с Гарри сидит на санках и просит Лизу их толкать.

"Дорогие подписчики, со всей этой предновогодней кутерьмой: съёмками, да выступлениями — не успеваю даже заглядывать в Инсту, времени остаётся только на поиграть с детьми — вот Вам минирепортаж с сегодняшнего утра — ничего особенного, но атмосферненько. Гарри поёт Non, je ne regrette rien Пиаф, не успел снять сначала — короче, ничего не успеваю", — поделился Галкин.

Пользователи остались в восторге от публикации и похвалили Максима за то, что несмотря на катастрофическую нехватку времени и предновогоднюю суету, он находит время для детей. Некоторые вспомнили еще одно смешное видео, на котором Галкин также катается с детьми на санках, а в конце они с Гарри чуть не врезаются в забор.