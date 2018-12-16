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Ирина Горбачева побрилась налысо 

WMJ.ru + ещё 4 23 часа назад
Фото: Instagram
30-летняя актриса решила расстаться с волосами на голове и продемонстрировала фолловерам свой новый образ.
Одна из самых ярких и необычных русских актрис Ирина Горбачева решилась на экстремальную стрижку. Она побрилась налысо и показала, как выглядит теперь, на своей странице в Instagram.
@irina_gorbacheva
«Друзья)) я теперь #лысаябашкадайпирожка Что хочу сказать!)) ничего не бойтесь!) экспериментируйте!жизнь одна и не долгая (по вселенским часам смотрела)..и нет не для роли, а для себя!)) не бойтесь быть смешными)) ирония наше самое сильное оружие!», — подписала Ирина видео, в котором показывает бритую голову. Недавно актриса сделала себе длинные дреды. Напомним, что эксперименты с внешностью у Горбачевой начались после развода с мужем Григорием Калининым, с которым она была в браке с 2015 года.
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