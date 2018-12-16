Почему первые красавицы Москвы такие нестандартные

Все давно заметили, что с первыми красавицами Москвы творится что-то странное. Началось всё еще в далеком 2011 году, когда Юлию Забожанскую (на фото), даму весьма колоритных форм, объявили «Миссис Россия-2011», читай, самой красивой взрослой женщиной страны.

Организатором этого конкурса стала все та же Алла Маркина («Планета женщин»), которая вывела в свет и Миссис-Москва 2018, вокруг которой сегодня такой сыр-бор.

Я всегда очень лояльна к женской внешности, но в данном случае мы же адекватные взрослые люди, мы понимаем, что… есть в Москве женщины красивее, что уж тут говорить. Кто-то посмеивался в ладошку, кто-то возмущался радиационным фоном, а кто-то предположил самое очевидное — конкурс проплачен.

Это понимали и вездесущие журналисты, еще в далеком 2012 году задавшие организатору прямой вопрос: проплачено? Именно поэтому представители КП позвонили самой Алле Маркиной, которая занимается организацией конкурсов «Миссис-Россия» и «Миссис-Москва»:

«Конечно, я продаю места на конкурсе и буду продавать их всю жизнь, — моментально отреагировала по телефону хозяйка «Миссис Россия». — А откуда мне еще брать деньги? Кто мне их даст, Карлсон с пропеллером? …Я открыто всем заявляю: у меня коммерческий проект — что хочу, то и делаю! — Значит, это правда: спонсор определяет, кто победит? — Я! Я, Алла Маркина, как хозяйка проекта, определяю, кто в этом году у меня победит, и исхожу из того, что победительница должна быть: а) красавицей и б) человеком, который что-то сделал для моего проекта.»

Кстати, и «Миссис-Россия"-2017, носительница семейных ценностей пожилого мужа Полиночка Диброва, подтверждает — только участие в конкурсе стоит 65 тысяч рублей.

Теперь-то все встало на свои места. Внезапный „плюс сайз“, нестандартные лица и огрехи косметических хирургов. Конкурсы всяких „Миссис“ — это не про красоту. Это про откровенную благотворительность. И речь не только о конкурсах „планеты женщин“. Что вы думаете, на других конкурсах все чисто? В конце концов, на „Мисс-Москва“ тоже все не так просто… Доказательств у меня нет, я просто оставлю это здесь.

© morena-morana.livejournal.com

Да, они или их вторые половины спонсируют свою „минуту славы“. И, по крайней мере, часть этих денег идет на то, чтобы делать жизнь детей лучше, участвовать в благотворительных проектах. Участницы дарят проекту автобусы, оплачивают поездки сирот, и т. д. В принципе, имеют право.

Но, как всегда, есть одно большое НО.

Мне кажется, что всех этих женщин просто жестоко обманули. Начиная от отборочного этапа, в котором обещали честную победу. Ведь участницы вкладывают туда реальные деньги, а подтасовка результатов чревата обвинениями в мошенничестве. До выбора королевы в соответствии с суммой спонсорства, которая не просто нечестная, но и прямо бьет по победительницам, подставляя их под насмешки в сети.

Честно говоря, я не понимаю, почему все эти классные, богатые, щедрые, склонные к благотворительности дамы хотят именно выйти на подиум в пышном „принцессинском“ платье и глупой короне? Что эти деньжищи и усилия, вложенные в сомнительный и дурнопахнущий конкурс красоты, можно было бы вложить в реально полезные дела. Что миллионы рублей, потраченные на аренду площадок, вознаграждение для жюри и анонс в соцсетях и прессе, можно было потратить на настоящую благотворительность. Ведь сейчас, как я понимаю, на нее идут крошки из общего бюджета сего странного зрелища. Хотя это, безусловно, их личное дело.

Как думаете, такой выбор победительниц в последние годы — это случайность, или ловкое мошенничество организаторов?

Источник: morena-morana.livejournal.com