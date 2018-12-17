Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роза Сябитова уверена, что замужество ее не украшает 

Passion.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Главная телевизионная сваха выступила с необычным заявлением.
56-летняя Роза Сабитова уверена, что годы, прожитые в браке, сильно испортили ее внешность. Именно об этом ведущая программы «Давай поженимся» рассказала своим подписчикам в Instagram, прикрепив необычный фотоколлаж: «Кому-то замужество идет, а мне, похоже нет. Я, до последнего замужества, и во время него. Разница ужасающая. Как вы думаете, в чем причина?».
Речь идет о втором браке Сябитовой — с 2008 по 2011 год она была замужем за Юрием Андреевым, с которым познакомилась на съемочной площадке «Давай поженимся».
«Роза, женщина цветет только в счастливом замужестве, когда ее холят и лелеят! А в остальных случаях, женщина вянет. Просто вам не повезло с мужем, вот и разница», «Не у всех счастье в замужестве, кто-то рожден для чего-то другого», «Ого.. действительно разница.. мужчины были не те.. возможно?», «Будучи замужем, полностью себя отдали мужу, семье. На себя не оставили НИ ЧЕ ГО!», «Дело не в замужестве, а в партнёре который рядом», — высказались многочисленные подписчики телеведущей.
Passion.ru: последние новости
Нет кольца и семейных фото в блоге: Синди Кроуфорд разводится с мужем? Сама нежность: 37-летняя Бритни Спирс спела рождественскую песню в образе олененка Звезда «Битвы экстрасенсов» уверена, что Рита Дакота вернется к Владу Соколовскому
Женский форум5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как похудеть: ученые рассказали о чудо-продукте
Нюша показала новое фото дочки2
Тест: какой день недели для вас более благоприятен
Почему зимой шелушится кожа
Какие продукты способствуют росту груди36
Видео
01:15
Рамблер/гороскоп на неделю 17–23 декабря
Психология
00:26
Гагарина врезала мужу прямо в постели
Звёзды
05:59
Бари Алибасов готовится к пополнению в семье
Звёзды
04:41
Звезды, изменившие супругам с нянями
Звёзды Любовь
00:15
Модель со стальными мышцами покорила Сеть
Красота
05:21
Главная трагедия в жизни Барбры Брыльски
Звёзды Любовь
01:24
Лопырева раскрыла интимные подробности беременности
Звёзды
00:15
Андреева произвела фурор своим видом в театре
Звёзды
00:26
Чем «Мисс мира» отличается от «Мисс Вселенная»
Красота
00:54
Киркоров: «Стукнуло 50 — и я себя обнулил»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение