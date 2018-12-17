Роза Сябитова уверена, что замужество ее не украшает

Главная телевизионная сваха выступила с необычным заявлением.

56-летняя Роза Сабитова уверена, что годы, прожитые в браке, сильно испортили ее внешность. Именно об этом ведущая программы «Давай поженимся» рассказала своим подписчикам в Instagram, прикрепив необычный фотоколлаж: «Кому-то замужество идет, а мне, похоже нет. Я, до последнего замужества, и во время него. Разница ужасающая. Как вы думаете, в чем причина?».

«Роза, женщина цветет только в счастливом замужестве, когда ее холят и лелеят! А в остальных случаях, женщина вянет. Просто вам не повезло с мужем, вот и разница», «Не у всех счастье в замужестве, кто-то рожден для чего-то другого», «Ого.. действительно разница.. мужчины были не те.. возможно?», «Будучи замужем, полностью себя отдали мужу, семье. На себя не оставили НИ ЧЕ ГО!», «Дело не в замужестве, а в партнёре который рядом», — высказались многочисленные подписчики телеведущей.