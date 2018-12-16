Ани Лорак показала фото Навки без макияжа

Многие знаменитости не делают тайны из своей внешности и смело выкладывают своим фотографии без макияжа в микроблогах. Однако иногда бывает и так, что одна звезда выкладывает натуральное фото другой звезды в своих соцсетях. Подобное произошло и фигуристкой Татьяной Навкой.

Сейчас Татьяна целиком занята подготовкой к премьере ледового мюзикла "Аленький цветочек". К слову, партию Настеньки исполняет как Ани Лорак. Певица опубликовала фото с репетиции, где Навка предстала в самом домашнем виде и подписала:

"Совсем скоро дети и их родители смогут окунуться в красивую сказку под названием #АленькийЦветочек. Это одна из моих любимых сказок. Спасибо за интересную работу всей команде: продюсеру и идейному вдохновителю @tatiana_navka, режиссеру @_sechenov.com_, музыкальному продюсеру @edgarskrip и композитору Сергею Ковальскому !"

@anilorak

К слову не все оценили поступок Ани, заметив, что свое фото без макияжа она бы не опубликовала. Другие отметили, что фигуристка выглядит посредственно.

"Боже какая Навка страшилище, вы хоть бы подумали какую фотку поставили…себя без макияжа не ставите".

"Какая Навка страшная без макияжа! Вот оно настоящее лицо".

"Второе фото выставляет Ани, на котором Навка выглядит ужасно".

Однако некоторые наоборот отдали должное естественной красоте фигуристки.