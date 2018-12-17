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Синди Кроуфорд разводится с мужем? 

Passion.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Инсайдеры сообщили, что брак 52-летней супермодели трещит по швам.
Поговаривают, что совсем скоро Синди Кроуфорд и ее супруг, бизнесмен Рэнди Гербер, объявят о разводе. Пара прожила в браке 20 лет, однако в последнее время, как заметили источники, близкие к семье, в интервью порталу Radar Online, чувств между ними уже не осталось. Да и обручальное кольцо красавица больше почему-то не носит, что видно на свежих снимках в ее Instagram.
Инсайдеры заявляют, что Синди все чаще в последнее время ссорилась с мужем. В итоге пара посчитала, что логичнее в такой непростой обстановке будет расстаться.
«Звоночки» о том, что в паре Гербера и Кроуфорд не все так гладко, появились еще летом этого года. Тогда супруги решили продать свой роскошный особняк в Малибу за $45 миллионов. В 2016 году супруги продали дом в курортном мексиканском городе Кабо Сан-Лукас, а уже в 2017-м предприниматель продал бренд, принадлежащий ему и Джорджу Клуни, за $1 млрд Не для того ли Рэнди решился «подбить» свои финансовые активы, чтобы удобнее было разделить их с женой при разводе?
Напомним, у пары есть двое детей — 19-летний Пресли и 17-летняя Кайя. Оба пошли по стопам матери и стали манекенщиками. Хотя и сам Рэнди в юности дефилировал по подиуму.
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