Нюша показала новое фото дочки

Звезду похвалили за то, что она кормит малышку грудным молоком.

Популярная исполнительница Нюша в начале ноября впервые стала мамой. Звезда родила чудесную дочку своему любимому мужу, Игорю Сивову . С тех пор звезде нравится немного делиться с поклонниками тем, как проходят ее первые месяцы в роли мамы. Нюша то рассказывает о первых днях с дочкой, то рассуждает, как будет приводить свое тело в форму после родов. А на этот раз звезда решила показать подписчикам милое фото с дочерью, сделанное в кровати. Лицо малышки певица закрыла смайликом в виде сердца, но это не помешало поклонникам умиляться трогательному снимку.

Доброе утро мир💞,

— обратилась Нюша к подписчикам, добавив хэштеги #лапочкадочка и #бесконечная #любовь.

«Милота 😍», «Какие сладкие😍», «Прелесть😍❤️», «Ааааа😍, как это мило!🙈💞💞», «Нюша, ты прекрасна», «Волшебное фото💙💙💙», «Вы прекрасны🙏», — восхитились в комментариях подписчики. Многие мамы заметили, что на Нюше надет бюстгальтер для кормления и похвалили звезду за то, что она кормит малышку грудью, а не смесями.

Напомним: 6 ноября Нюша сообщила о том, что стала мамой. Супруг звезды трогательно поздравил ее в соцсетях, а затем публично обратился к мужчинам, пораженный силой и стойкостью своей супруги во время родов.

«Я трижды отец, но впервые решился быть рядом с любимой на этом таинственном событии. Мужики — то, что я увидел и ощутил — это никогда нельзя ощутить в обычной жизни. После этого я уверен еще больше в одном: ЖЕНЩИНЫ — это чудо, и их нужно любить, холить и носить на руках. Ни один мужчина не справится с тем, с чем сталкиваются женщины при родах 🙏. Берегите своих женщин 🙏 Я теперь точно перестану вообще спорить, ворчать, высказывать свои упреки какие-то своей ненаглядной и любимой супруге!»

— написал он.

Отметим, что еще летом Нюша прервала активную концертную деятельность до появления малыша на свет. Она даже не приехала на фестиваль «Жара» в Баку, который традиционно стараются посетить все звезды российского шоу-бизнеса.

В январе 2017 года Нюша объявила о помолвке со своим избранником Игорем Сивовым. Некоторое время спустя СМИ сообщили, что пара сыграла тайную свадьбу. С тех пор в прессе и социальных сетях то и дело появлялись слухи о беременности звезды, которые в итоге оказались правдой. Теперь поклонники с нетерпением ждут новости о том, как родители назвали малышку.