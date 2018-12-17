Главная трагедия в жизни Барбры Брыльски

Уже скоро по всем телеканалам мы в очередной раз узнаем, чем может закончится поход в баню 31 декабря. Комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» — такой же атрибут новогодних праздников, как ёлка, шампанское и мандарины. Ну а актёры, сыгравшие в фильме, давно уже стали чуть ли не членами семей россиян.

Главную женскую роль в картине сыграла Барбра Брыльска, актриса из Польши. В фильме героиня Барбры Надя нашла своё счастья, но вот у самой актрисы личная жизнь была сложной.

Первый брак с учёным-математиком Барбру разочаровал. Он совсем не интересовался её работами, не ходил на премьеры фильмов, а был погружён в науку. Творчество, которым была пронизана жизнь жены, ему было безразлична, так что супруги расстались.

Вскоре после развода Брыльска вышла замуж повторно. Её избранником оказался коллега по цеху. Но он, мужчина эмоциональный и увлекающийся, быстро нашёл даму на стороне, так что семья распалась.

Третий муж Барбры, врач-гинеколог Людвиг Космаль, подарил ей сына и дочь. Но и этот брак закончился спустя 18 лет из-за неверности Людвига.

Дочь Барбры, тоже Барбра, решила пойти по стопам матери и стать актрисой. Она успешно начала сниматься, подавала большие надежды, её любила польская публика. Но когда девушке было 20 лет, произошла трагедия.

Смотрите ролик и узнайте, как пережила страшную историю Барбра Брыльска и чем она занимается сейчас.