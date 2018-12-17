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Экс-солистка группы Serebro сменила имидж 

Дни.ру + ещё 1 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Покинувшая группу Serebro Ольга Серябкина резко сменила имидж. 33-летняя исполнительница предстала перед поклонниками в Instagram в загадочном образе.
Знаменитость опубликовала фото, на котором позирует с новой прической — лоб певицы до середины прикрывает челка. "Любовь по-новому", — написала под постом Серябкина. На снимке Ольга изображена напротив окна с открытыми жалюзи.
Из-за непривычного образа не все пользователи соцсети сразу узнали Серябкину. Они сравнили ее с другими известными актрисами. "Ну вылитая Скарлетт Йоханссон!", "Криминальное чтиво!)", — цитирует фолловеров Ura.ru. Также певицу сравнили с Натальей Орейро.
Мнения по поводу нового имиджа Ольги у ее поклонников разделились. Одни посчитали образ удачным, а другие — наоборот. "Без челки лучше", "Вау! К лицу преображение!", "Это просто огонь", "Потрясающая", "Лично мне очень нравится", "Челка старит. Не делай ее, плиз", — высказались подписчики о новом имидже Серябкиной.
Ранее певица похвасталась, что вошла в тройку самых сексуальных женщин России. Звезда решила разделить свою радость вместе с поклонниками, выложив очередные откровенные фото.
Напомним, что от продюсера Максима Фадеева ушли солистки коллектива Serebro. Сначала стало известно, что группу покидает Ольга Серябкина. Вслед за ней отправились на вольные хлеба и остальные участницы — Татьяна Моргунова и Екатерина Кищук.
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