Актриса Екатерина Вуличенко во второй раз стала мамой

Звезда опубликовала фото с малышом.

Известная актриса Екатерина Вуличенко решила поделиться радостной новостью со своими поклонниками. Артистка стала мамой во второй раз. У нее родился сын. Екатерина Вуличенко родила здорового малыша и чувствует себя хорошо.

@vulichenko

Сын! Счастье! Эмоции захлёстывают, невозможно описать словами, что я чувствую! Пока хочу сказать спасибо, конечно, во-первых, любимому мужу, с которым мы прошли весь этот Путь! А ещё, выразить свою огромную благодарность всему коллективу ПМЦ "Мать и дитя" на Севостопольском и лично моему потрясающему врачу Желамбековой Елене Владимировне (без вас бы я точно не справилась) и акушеру Малининой Светлане Вячеславовне. Спасибо вам за заботу и высочайший уровень профессионализма ❤

— поделилась актриса.

Кстати, 38-летняя артистка в сентябре перестала скрывать свою вторую беременность. Екатерина Вуличенко рассказывала о радостной новости в личном блоге. Она решила сама себя рассекретить, прежде чем в прессе и соцсетях появились бы слухи.

Ну все! Дальше прятаться уже просто неприлично! Да и нет такой шляпы, за которой уже не будет видно животик 😹👒 Директ завален сообщениями с вопросами и догадками от вас, мои самые прекрасные и самые прозорливые подписчики) и я решила, что лучше и правильнее будет, если я сама поделюсь с вами своей огромной радостью, чем кто-то сделает это исподтишка вместо меня…br/>

— поделилась актриса.

Напомним, что в 2006 году Екатерина Вуличенко вышла замуж за своего возлюбленного Дениса Трифонова. 5 октября 2006 года у супругов родилась дочь София. Спустя восемь лет они развелись. В 2017 году актриса вновь вышла замуж. Своего супруга Екатерина Вуличенко показывает очень редко.

Кстати, во время второй беременности актриса признавалась, что с удовольствием обсуждала разные мамские темы. А после своего признания в соцсетях перестала скрывать округлившийся живот. Но во время съемок изменения в фигуре приходилось прятать. Екатерина Вуличенко рассказывала, на какие хитрости приходится идти актрисам, чтобы скрыть беременность.

Вот в кадре, в кино, когда роль немножко не про беременную женщину, живот предстаёт во всей красе, даже больше, чем есть на самом деле.. 🙈 Режиссер в панике, оператор в ужасе, приходится скрываться за папкой-сумкой-шляпой-цветами-колонной-партнёром — что под руку попадётся, br/>

— поделилась артистка.

Отметим, дочери Екатерина Вуличенко 5 октября исполнилось 12 лет. Звездная мама делилась нежным снимком с именинницей в день ее рождения.

Сегодня моему счастью исполнилось 12 лет ❤️❤️❤️

— с нежностью написала Екатерина Вуличенко.

К слову, дочь актрисы в этом году пошла в шестой класс. Звездная мама делилась фото Софии в школьной форме. А еще Екатерина Вуличенко призналась, что не помогает дочери с домашним заданием. Девочка сама справляется. И не просит маму о помощи.