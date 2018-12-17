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Безруков показал как отдыхает с ребенком на карусели 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Актер Сергей Безруков оценил уличные гуляния в Москве, которые проводятся к праздникам. Он выложил видео, на котором он катает на карусели своего сына. Видео, скорее всего, снимала жена звезды — Анна Матисон.
Счастливая семейная пара сейчас воспитывает уже двух детей. В ролике, который Безруков опубликовал в своем аккаунте в Instagram, он в теплой зимней одежде стоит у лошади на детской карусели, а ребенок сидит верхом на коне. Выглядит Безруков при этом очень радостно.
В подписи к фото он написал: «мороз и солнце, день чудесный!».
Безруков пожелал всем хорошего настроения и поблагодарил организаторов «Московских сезонов» за детский городок, карусель и каток. «Такой счастливый папа, прямо видно у вас в душе" расцвели цветы", приятно смотреть», «Сразу вспоминается картинка, что весело только лошадке?…Но, здесь исключение! Тут весело и папе!», — написали в комментариях подписчики артиста.
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