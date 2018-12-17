Безруков показал как отдыхает с ребенком на карусели

Актер Сергей Безруков оценил уличные гуляния в Москве, которые проводятся к праздникам. Он выложил видео, на котором он катает на карусели своего сына. Видео, скорее всего, снимала жена звезды — Анна Матисон

Счастливая семейная пара сейчас воспитывает уже двух детей. В ролике, который Безруков опубликовал в своем аккаунте в Instagram, он в теплой зимней одежде стоит у лошади на детской карусели, а ребенок сидит верхом на коне. Выглядит Безруков при этом очень радостно.

В подписи к фото он написал: «мороз и солнце, день чудесный!».