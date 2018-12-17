Звезды, изменившие супругам с нянями

Няня значительно облегчает жизнь молодой мамы, у которой на руках непоседливый малыш, а то и двойня. Но стоит быть весьма острожной, когда в дом приходят не опытная няня средних лет, а юная сексапильная красавица, которая хорошо ладит не только с детьми, но и с мужчинами. Эти мужья, прежде слывшие идеальными семьянинами, соблазнились прелестями нянь и изменили жёнам.

1. Бен Аффлек . Бен был больше десяти лет счастлив с супругой Дженнифер Гарнер . Дженнифер, родив трёх детей, стала сниматься гораздо меньше и чуть не положила конец карьере, чтобы быть лучшей матерью и женой. Аффлек этого не оценил, закрутив отношения я няней собственных детей.

2. Арнольд Шварценеггер . Арнольд женился на Марии Шрайвер в 1986 году, у супругов четверо детей. Красавица и умница Мария — член клана Кеннеди, одной из самых влиятельных американских семей. Два десятилетия брак Шварценеггера слыл образцовым. А потом стало известно, что у Арни есть внебрачный сын, которого ему родила няня его детей, мексиканка.

3. Итан Хоук . Итан, вполне успешный актёр, был женат на Уме Турман , музе режиссёра Квентина Тарантино и звезде его фильмов. За сыном и дочерью пары присматривала няня, которая невзначай присмотрела и за Итаном. В результате Хоук развёлся с Турман и женился на экс-няне. Они в браке и уже десять лет и воспитывают двух общих дочек.

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