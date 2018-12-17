Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В горести и в радости: скандальные жены знаменитостей 

Anews 7 часов назад
Жить с популярной звездой — не самая легкая задача. Вот как с ней справлялись некоторые женщины.

Кортни Лав — жена Курта Кобейна

Пара поженилась спустя год отношений, в 1992 году. Через полгода у них родилась дочь — Фрэнсис Бин Кобейн. Курт много раз говорил, что никогда не чувствовал себя более счастливым — он стал заботливым отцом и мужем, что совершенно не вязалось с его внешностью и депрессивностью. В 1994 году Курт покончил собой, и среди фанатов Nirvana начинают ходить слухи о его убийстве, организацию которого, приписывали его жене. Кортни никогда не комментировала эти обвинения.

Гала Дали — жена Сальвадора Дали

Женой известного художника Сальвадора Дали была русская. Ее настоящее имя — Елена Дьяконова. Она родилась в Казани и провела юность в Москве. Художник был младше своей музы на 10 лет и просто обожал Галу. К сожалению, это не мешало ему заводить романы на стороне. В последние году жизни художник мог приходить к своей жене только с ее письменного разрешения.

Йоко Оно — жена Джона Леннона

Джон Леннон и Йоко Оно познакомились на выставке авангардистов. На тот момент они оба были женаты. После расставания со своими супругами они стали жить вместе и на следующий год «Битлз» распалась. Многие винили в распаде группы именно Йоко. Джон Леннон был застрелен 8 декабря 1980 года. Йоко Оно жива до сих пор и продолжает свою творческую карьеру.

Зельда Сейр Фицджеральд — жена Скотта Фицджеральда

Они познакомились незадолго до окончания Первой мировой фоны. В 1920 году пара поженилась — но по заверениям очевидцев, их жизнь состояла из частых скандалов, непомерного употребления алкоголя и различных эксцентричных выходок. Пресса так и пестрила заголовками:
«Скотт разделся практически догола на спектакле «Скандалы»
«Зельда купалась в фонтане»
«Скотт сбил с ног полицейского».
В 1930 году Зелье был поставлен диагноз шизофрения — их отношения оставались напряженными. Теперь большую часть времени она проводила в различных клиниках, в одной из которых написала полуавтобиографический роман «Спаси меня, вальс».
Ее муж был в ярости, что в своем произведении она использовала сведения из их личной жизни, хотя сам практиковал подобный прием в своем романе «Ночь нежна». Вскоре пара рассталась.

Лиза Мария Пресли — жена Майкла Джексона

Они познакомились в казино и после этого несколько лет поддерживали близкие отношения. Когда певец был обвинен в растлении малолетних, Лиза поддержала его. Именно она уговорила его урегулировать обвинения во внесудебном порядке, а также заставила его пройти реабилитацию, после зависимости от лекарственных препаратов. Они поженились в Доминиканской Республике в тайне, отрицая это почти два месяца. Когда Майкл и Лиза Мария развелись, они остались друзьями. Их брак продлился всего 20 месяцев
Anews: последние новости
Как на самом деле живут российские телеведущие Счастье на чужом горе: известные разлучницы среди знаменитостей Другие люди: как выглядели российские звезды до пластики
Женский форум1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Каким мужчинам нельзя заводить любовниц
Как встречать Новый год в одиночестве
4 образа, которые сделают вас королевой вечеринки
«Говорить ли матери об измене отца?»4
Гид по новогодним бьюти-подаркам
Видео
01:15
Рамблер/гороскоп на 18 декабря
Психология
01:09
Скандальные жены знаменитостей
Звёзды
00:22
Ким Кардашьян показала подростковое фото в бикини
Звёзды
03:10
Ученые рассказали о чудо-продукте для похудения
Здоровье
00:26
Гагарина врезала мужу прямо в постели
Звёзды
05:59
Бари Алибасов готовится к пополнению в семье
Звёзды
06:26
Звезды, подарившие фанатам дорогие подарки
Звёзды
04:39
Главные красавицы советского кино сейчас
Звёзды Красота
11:55
Звездные свадьбы 2018-го года
Звёзды Любовь
04:41
Звезды, изменившие супругам с нянями
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение