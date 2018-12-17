В горести и в радости: скандальные жены знаменитостей

Жить с популярной звездой — не самая легкая задача. Вот как с ней справлялись некоторые женщины.

Кортни Лав — жена Курта Кобейна

Пара поженилась спустя год отношений, в 1992 году. Через полгода у них родилась дочь — Фрэнсис Бин Кобейн. Курт много раз говорил, что никогда не чувствовал себя более счастливым — он стал заботливым отцом и мужем, что совершенно не вязалось с его внешностью и депрессивностью. В 1994 году Курт покончил собой, и среди фанатов Nirvana начинают ходить слухи о его убийстве, организацию которого, приписывали его жене. Кортни никогда не комментировала эти обвинения.

Гала Дали — жена Сальвадора Дали

Женой известного художника Сальвадора Дали была русская. Ее настоящее имя — Елена Дьяконова. Она родилась в Казани и провела юность в Москве. Художник был младше своей музы на 10 лет и просто обожал Галу. К сожалению, это не мешало ему заводить романы на стороне. В последние году жизни художник мог приходить к своей жене только с ее письменного разрешения.

Йоко Оно — жена Джона Леннона

Джон Леннон и Йоко Оно познакомились на выставке авангардистов. На тот момент они оба были женаты. После расставания со своими супругами они стали жить вместе и на следующий год «Битлз» распалась. Многие винили в распаде группы именно Йоко. Джон Леннон был застрелен 8 декабря 1980 года. Йоко Оно жива до сих пор и продолжает свою творческую карьеру.

Зельда Сейр Фицджеральд — жена Скотта Фицджеральда

Они познакомились незадолго до окончания Первой мировой фоны. В 1920 году пара поженилась — но по заверениям очевидцев, их жизнь состояла из частых скандалов, непомерного употребления алкоголя и различных эксцентричных выходок. Пресса так и пестрила заголовками:

«Скотт разделся практически догола на спектакле «Скандалы»

«Зельда купалась в фонтане»

«Скотт сбил с ног полицейского».

В 1930 году Зелье был поставлен диагноз шизофрения — их отношения оставались напряженными. Теперь большую часть времени она проводила в различных клиниках, в одной из которых написала полуавтобиографический роман «Спаси меня, вальс».

Ее муж был в ярости, что в своем произведении она использовала сведения из их личной жизни, хотя сам практиковал подобный прием в своем романе «Ночь нежна». Вскоре пара рассталась.

Лиза Мария Пресли — жена Майкла Джексона

Они познакомились в казино и после этого несколько лет поддерживали близкие отношения. Когда певец был обвинен в растлении малолетних, Лиза поддержала его. Именно она уговорила его урегулировать обвинения во внесудебном порядке, а также заставила его пройти реабилитацию, после зависимости от лекарственных препаратов. Они поженились в Доминиканской Республике в тайне, отрицая это почти два месяца. Когда Майкл и Лиза Мария развелись, они остались друзьями. Их брак продлился всего 20 месяцев