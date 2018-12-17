Звездные свадьбы 2018-го года

В нынешнем году прогремело немало звёздных свадеб. Некоторые знаменитости обзавелись семьями впервые, другие уже бывали в браках. Тем не менее, почти все известные люди устроили из бракосочетаний пышное шоу, и сейчас мы можем вспомнить о свадьбах селебрити в 2018.

1. Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко поженились 25 октября. Свадьба была скромной, поскольку невеста была уже на большом сроке беременности. На днях стало известно, что у пар появился сын. Как только малыш подрастёт, Регина и Влад устроят пышное празднество по поводу свадьбы.

2. Певец Эмин Агаларов и модель Алёна Гаврилова поженились 14 июля. На торжество, которое прошло в принадлежащем семье жениха загородном комплексе, пара пригласила множество известных людей.

3. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина стала женой музыканта и продюсера Бари Алибасова . Это свадьба огорошила общественность: Алибасову 71 года, а Федосеевой-Шукшиной — 80. Церемония была камерной, и это не удивительно, ведь для жениха это шестой брак, а для невесты — пятый.

Смотрите видео и узнайте о других знаменитостях, которые обменялись клятвами в верности друг другу в этом году.