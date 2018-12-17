Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звездные свадьбы 2018-го года 

Рамблер 3 часа назад
В нынешнем году прогремело немало звёздных свадеб. Некоторые знаменитости обзавелись семьями впервые, другие уже бывали в браках. Тем не менее, почти все известные люди устроили из бракосочетаний пышное шоу, и сейчас мы можем вспомнить о свадьбах селебрити в 2018.
1. Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко поженились 25 октября. Свадьба была скромной, поскольку невеста была уже на большом сроке беременности. На днях стало известно, что у пар появился сын. Как только малыш подрастёт, Регина и Влад устроят пышное празднество по поводу свадьбы.
2. Певец Эмин Агаларов и модель Алёна Гаврилова поженились 14 июля. На торжество, которое прошло в принадлежащем семье жениха загородном комплексе, пара пригласила множество известных людей.
3. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина стала женой музыканта и продюсера Бари Алибасова. Это свадьба огорошила общественность: Алибасову 71 года, а Федосеевой-Шукшиной — 80. Церемония была камерной, и это не удивительно, ведь для жениха это шестой брак, а для невесты — пятый.
Смотрите видео и узнайте о других знаменитостях, которые обменялись клятвами в верности друг другу в этом году.
Женский форум2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Говорить ли матери об измене отца?»2
Гид по новогодним бьюти-подаркам
Как похудеть: ученые рассказали о чудо-продукте
Нюша показала новое фото дочки2
Тест: какой день недели для вас более благоприятен
Видео
01:15
Рамблер/гороскоп на неделю 17–23 декабря
Психология
00:26
Гагарина врезала мужу прямо в постели
Звёзды
05:59
Бари Алибасов готовится к пополнению в семье
Звёзды
06:26
Звезды, подарившие фанатам дорогие подарки
Звёзды
04:39
Главные красавицы советского кино сейчас
Звёзды Красота
11:55
Звездные свадьбы 2018-го года
Звёзды Любовь
04:41
Звезды, изменившие супругам с нянями
Звёзды Любовь
00:15
Модель со стальными мышцами покорила Сеть
Красота
05:21
Главная трагедия в жизни Барбры Брыльски
Звёзды Любовь
01:24
Лопырева раскрыла интимные подробности беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение