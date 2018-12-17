Ким Кардяшян показала подростковое фото в бикини

Одна из самых сексуальных и популярных моделей в мире все чаще поддается приступам ностальгии, когда она еще не была столь знаменитой и могла позволить себе ребячества и беспечность. Ким Кардашян опубликовала фото из семейного архива, на котором предстала со своей старшей сестрой Кортни. Ким на этом фото 13 лет, Кортни — 14. Подростки сфотографировались во время семейного отдыха на побережье.

«1994 год. На снимке мне 13 лет! Мы всегда любили позировать на пляже», — поделилась Ким.

@kimkardashian

Фото было сделано за13 лет до того, как мама семейства Кардашян, предприимчивая Крис Дженнер , запустила реалити-шоу, сделав популярными всех шестерых своих детей. Запечатленные на фото Ким и Кортни, которые из-за маленькой разницы в возрасте всегда были особенно дружны, впоследствии стали самыми успешными и узнаваемыми представительницами своего большого семейства. Более молодые сестры — Хлоя, Кендалл и Кайли пока только мечтают затмить старших сестер.

Архивное фото сестричек вызвало восторг у многочисленной армии поклонников Кардашян, собрав более 2,5 миллионов лайков и тысячи комментариев. Увидев, что ее детские снимки особенно трогают и интересуют публику, Ким позже выставила еще одно фото, на котором запечатлена в детсадовском возрасте.

«Малышка К», — подписала на снимок.

Этот снимок набрал полтора миллиона лайков и также вызвал бурную дискуссию, которая в основном свелась к тому, кто из троих детей Ким и рэпера Канье Уэста больше похож на нее в жестком возрасте.