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Тотьмянина и Ягудин воспитывают дочек в строгости 

WMJ.ru + ещё 2 8 часов назад
Фото: wmj.ru
Олимпийские чемпионы рассказали о воспитании дочек.
Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин воспитывают двоих дочек: 8-летнюю Лизу и 3-летнюю Мишель. По словам спортсменов, нагрузка у старшей дочери уже сейчас довольно серьезная: девочка учится по двойной программе, которая предполагает изучение английского языка и подготовки к ЕГЭ. Кроме этого, она занимается французским и танцует в «Тодесе». Мишель же пока только мечтает о балете или художественной гимнастике. Супруги признаются: дочки берут с них пример и не говорят, что они устают.
— рассказывает Татьяна в разговоре с Letidor.ru.
Татьяна и Алексей не видят ничего плохого в загруженности детей и не опасаются за возможное отсутствие детства у дочек.
— делится Алексей Ягудин.
По словам пары, они стараются воспитывать девочек в строгости. Супруги ограничивают время пребывания девочек в гаджетах, а также с детства приучают их к труду и аккуратности.
Несмотря на то что у нас есть помощники, мы всегда говорим девочкам, что слуг здесь нет. Уронил — подними, поносил одежду — отнеси до корзины. Никто никому ничего не обязан! Старшая уже знает, что если она что-то сильно испачкает по своей невнимательности, то она пойдет стирать вещь. Пару раз у нее и тряпка половая в руках побывала. Да и обязанности у них есть. Например, вечером их игровая комната, где лежат все подаренные и купленные игрушки, должна быть убрана. Лиза следит еще и за своей комнатой.
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