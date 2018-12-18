Тотьмянина и Ягудин воспитывают дочек в строгости

Олимпийские чемпионы рассказали о воспитании дочек.

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина Алексей Ягудин воспитывают двоих дочек: 8-летнюю Лизу и 3-летнюю Мишель. По словам спортсменов, нагрузка у старшей дочери уже сейчас довольно серьезная: девочка учится по двойной программе, которая предполагает изучение английского языка и подготовки к ЕГЭ. Кроме этого, она занимается французским и танцует в «Тодесе». Мишель же пока только мечтает о балете или художественной гимнастике. Супруги признаются: дочки берут с них пример и не говорят, что они устают.

— рассказывает Татьяна в разговоре с Letidor.ru

Татьяна и Алексей не видят ничего плохого в загруженности детей и не опасаются за возможное отсутствие детства у дочек.

— делится Алексей Ягудин.

По словам пары, они стараются воспитывать девочек в строгости. Супруги ограничивают время пребывания девочек в гаджетах, а также с детства приучают их к труду и аккуратности.