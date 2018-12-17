Звезды, подарившие фанатам дорогие подарки

Знаменитости часто получают подарки от поклонников, но некоторые селебрити и сами преподносят презенты фанатам.

1. Певица Тейлор Свифт узнав, что её фанатка ждёт ребёнка, но ей негде жить, купила для девушки дом.

2. Рэперша Ники Минаж оплатила обучение нескольких фанатов, потратив на это 35 000 долларов.

3. Актёр Крис Хемсворт потерял кошелёк, но его нашёл поклонник артиста. Молодой человек вернул Крису кошелёк со всем содержимым, и был вознаграждён: Хэмсворт отдал парню все деньги, что были в кошельке, пригласил на популярное телешоу и написал рекомендательное писмьо.

4. Джордж Клуни , врезавшийся в машину женщины, не стал размениваться на ремонт и попросту купил пострадавшей новое авто.