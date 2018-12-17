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Звезды, подарившие фанатам дорогие подарки 

Рамблер 2 часа назад
Знаменитости часто получают подарки от поклонников, но некоторые селебрити и сами преподносят презенты фанатам.
1. Певица Тейлор Свифт узнав, что её фанатка ждёт ребёнка, но ей негде жить, купила для девушки дом.
2. Рэперша Ники Минаж оплатила обучение нескольких фанатов, потратив на это 35 000 долларов.
3. Актёр Крис Хемсворт потерял кошелёк, но его нашёл поклонник артиста. Молодой человек вернул Крису кошелёк со всем содержимым, и был вознаграждён: Хэмсворт отдал парню все деньги, что были в кошельке, пригласил на популярное телешоу и написал рекомендательное писмьо.
4. Джордж Клуни, врезавшийся в машину женщины, не стал размениваться на ремонт и попросту купил пострадавшей новое авто.
5. Саймон Коуэлл имеет репутацию бескомпромиссного человека, который не станет сдерживаться, если ему что-то не нравится. Но это не означает, что Саймон не способен на добрые дела. В 2016 году он дал мальчику, больному раком, 33 000 долларов и оплатил ему и его матери перелёт в Нью-Йорк, где мальчик проходил курс лечения.
Женский форум
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