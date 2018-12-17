Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Главные красавицы советского кино сейчас 

Рамблер 2 часа назад
Это не просто замечательные любимые актрисы, но и настоящие красавицы. Ими восхищались советские женщины, шили платья, как у них, делали похожие причёски. По ним сходили с ума десятки знаменитых поклонников, а обычным мужчинам оставалось лишь просто любоваться восхитительными женщинами, которые смотрели на них с экранов. Какими стали они советские кинозвёзды сегодня?
1. Наталья Фатеева. Сейчас актрисе 83, в кино она сейчас почти не снимается из-за проблем со здоровьем, но выглядит она всё так же эффектно.
2. Ирина Алфёрова навсегда осталась прелестной Констанцией, возлюбленной отважного Д’Артаньяна из популярного музыкального фильма. 67-летняя актриса сейчас появляется в кино нечасто и много времени проводит с семьёй. Но вряд ли кто-то скажет, что Алфёрова превратилась в бабушку, ведь она не растеряла с годами привлекательности.
3. Татьяна Самойлова, героиня драмы «Летят журавли» и лучшее воплощение Анны Карениной. Красотой Татьяны восторгались европейские и американские режиссёры, а Пабло Пикассо предсказывал ей славу мировой звезды. Увы, личная жизнь Татьяны Евгеньевны была непростой, и в 2010 году она ушла из жизни в возрасте 80 лет.
Смотрите ролик и узнайте, как сложилась жизнь Натальи Селезнёвой.
Женский форум1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Говорить ли матери об измене отца?»2
Гид по новогодним бьюти-подаркам
Как похудеть: ученые рассказали о чудо-продукте
Нюша показала новое фото дочки2
Тест: какой день недели для вас более благоприятен
Видео
01:15
Рамблер/гороскоп на неделю 17–23 декабря
Психология
00:26
Гагарина врезала мужу прямо в постели
Звёзды
05:59
Бари Алибасов готовится к пополнению в семье
Звёзды
06:26
Звезды, подарившие фанатам дорогие подарки
Звёзды
04:39
Главные красавицы советского кино сейчас
Звёзды Красота
11:55
Звездные свадьбы 2018-го года
Звёзды Любовь
04:41
Звезды, изменившие супругам с нянями
Звёзды Любовь
00:15
Модель со стальными мышцами покорила Сеть
Красота
05:21
Главная трагедия в жизни Барбры Брыльски
Звёзды Любовь
01:24
Лопырева раскрыла интимные подробности беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение