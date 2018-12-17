Главные красавицы советского кино сейчас

Это не просто замечательные любимые актрисы, но и настоящие красавицы. Ими восхищались советские женщины, шили платья, как у них, делали похожие причёски. По ним сходили с ума десятки знаменитых поклонников, а обычным мужчинам оставалось лишь просто любоваться восхитительными женщинами, которые смотрели на них с экранов. Какими стали они советские кинозвёзды сегодня?

1. Наталья Фатеева . Сейчас актрисе 83, в кино она сейчас почти не снимается из-за проблем со здоровьем, но выглядит она всё так же эффектно.

2. Ирина Алфёрова навсегда осталась прелестной Констанцией, возлюбленной отважного Д’Артаньяна из популярного музыкального фильма. 67-летняя актриса сейчас появляется в кино нечасто и много времени проводит с семьёй. Но вряд ли кто-то скажет, что Алфёрова превратилась в бабушку, ведь она не растеряла с годами привлекательности.

3. Татьяна Самойлова , героиня драмы «Летят журавли» и лучшее воплощение Анны Карениной . Красотой Татьяны восторгались европейские и американские режиссёры, а Пабло Пикассо предсказывал ей славу мировой звезды. Увы, личная жизнь Татьяны Евгеньевны была непростой, и в 2010 году она ушла из жизни в возрасте 80 лет.