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Гузеева опубликовала фото «в стиле Волочковой» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
В сети активно обсуждают провокационный снимок ведущей программы «Давай поженимся» Ларисы Гузеевой.
Гузеева опубликовала фото в своем Instagram.
«Морозко-2». Настенька. Улыбайтесь! Всем радостной недели!», — написала она.
Реакция подписчиков оказалась противоречивой. Одни отметили, что Гузеева для своего возраста находится в прекрасной форме, другие — подметили сходство снимка с излюбленной манерой позирования балерины Анастасии Волочковой.
Волочкова неоднократно публиковала схожие фотографии из бани. Напомним, на одном из последних снимков голая Волочкова продемонстрировала шпагат, сидя в сугробе.
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