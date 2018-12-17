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Актриса рассказала о тайном романе с Вуди Алленом в подростковом возрасте 

Фильм.Ру 1 час назад
Фото: Фильм.Ру
Модель и актриса Бэби Кристина Энгельхардт дала большое интервью изданию The Hollywood Reporter, в котором рассказала о том, что вступила в сексуальные отношения с Вуди Алленом в 1976 году. Тогда ей было всего 16 лет, а режиссёру 41.
По словам актрисы, с кинематографистом она познакомилась в одном из нью-йоркских ресторанов. Будучи поклонницей его творчества, девушка, не задумываясь, дала Аллену свой номер телефона.
film.ru
В итоге их отношения продолжались около восьми лет. Встречались они в основном в секретной квартире режиссёра с видом на Центральный парк.
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