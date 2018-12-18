50-летняя Бондарчук снялась в «голом» платье

Экс-супруге режиссера Федора Бондарчука Светлане 17 декабря, исполнилось 50 лет. В честь юбилея светская львица решила показать миру свои прелести.

В личном микроблоге знаменитость опубликовала черно-белый снимок, на котором она запечатлена в прозрачном платье. Примечательно, что на Светлане нет бюстгальтера, поэтому сосок предварительно заретуширован в фоторедакторе: закрыт розовой точкой.

@a030aa

"С новым годом, крошка! / С новым годом! Хэй-е-е-е-ей / Подожди немножко / Будет веселей / С новым годом, крошка! / 🎉🎉🎉🥂🥂🥂🥰🥰🥰😆🤪😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — поздравила сама себя Бондарчук.

Отметим, что этот снимок знаменитости никого не оставил равнодушным. После публикации в аккаунт знаменитости пришли комментаторы.

"Как только женщин 50+ бросает муж, они идут во все тяжкие… видно совсем плохо в личной жизни раз в трусах фотографируется…", "Черт знает что, кошмар", "Искусство, как оно есть! 💥Произведение! Светлана, с ДР!🥂", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Вот это я понимаю! Фигура!", "Не надо, не унижайте себя, я не ханжа, всему свое время. Мне, кажется, в брючном костюме было бы сексуальный. Брюки в дудочку, пиджак, туфли на высоком и тд", — рассуждали интернет-обыватели.