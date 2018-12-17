На бывшую невесту Тимати обрушилось горе

Модель Алена Шишкова — бывшая невеста рэпера Тимати — пережила трагедию. Девушка потеряла близкого человека, подробности держит в тайне.

Повод для поездки в родной город Тюмень у Алены был нерадостный. Шишкова летала на похороны близкого человека. Поклонники что-то заподозрили, увидев в Instagram модели снимки в траурной одежде. Позже девушка написала, как трудно ей осознать, что человека больше нет рядом.

"Только спустя время на смену шоку и полной потерянности приходит осознание, что никто и никогда уже не займет в твоем сердце место родного человека, отдавшего тебе всю свою любовь. Берегите своих близких и живите долго-долго с теми, кто вам бесконечно дорог", — написала Алена.

Несмотря на то, что звезде подиума уже 26 лет, близкие всегда переживают за нее. Комментарии к траурной записи Шишкова предпочла отключить, пишет StarHit

Недавно отекшее лицо бывшей невесты рэпера Тимати стало предметом пересудов в соцсетях. Некоторые пользователи решили, что Алена Шишкова беременна, другие говорят о неудачной пластике.

На фотографиях, которые 26-летняя модель выставляет в своем Instagram, она так же хороша, как и раньше. Но на видео поклонники заметили перемены во внешности экс-возлюбленной Тимати. Они спорят о причинах "чрезмерной округлости" ее лица.

Некоторые сочли, что модель увлеклась филлерами или стала жертвой недобросовестного косметолога. Другие говорят о лишнем весе, третьи подозревают, что Алена ждет ребенка.