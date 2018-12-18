Красотки, которые не получают удовольствие от секса

Женщин, которых мы сегодня обсудим, весь мир считает секс-символами планеты, но так ли это на самом деле? Редакция WMJ.ru разбиралась вместе с нумерологом Ольгой Перцевой.

В XXI веке мужчины обязательно ждут, что женщина во время секса получит оргазм. Просто затащить понравившуюся девушку в постель уже недостаточно для мужского самоутверждения. Женский оргазм для мужчины все равно что медаль за заслуги на половом фронте. Принято считать, что сексуальность женщины напрямую зависит от ее способности испытывать высшую степень удовольствия во время полового акта. Но так ли это?

Мы выяснили, что сексуальная привлекательность женщины на самом деле никак не зависит от оргазма. Например, секс-бомба и роковая женщина Мэрилин Монро испытывала немалые трудности в постели и часто жаловалась, что не получает удовольствия от секса, но при этом ее видели в своих эротических фантазиях миллионы мужчин. Скорее всего, в твоей голове невольно возникла мысль: «Как же так, ведь эта женщина просто олицетворение самой страсти, секса и желания?»

Тогда вот встречный вопрос: ты когда-нибудь слышала пословицу о тихом омуте?.. Уверены, что тебе она знакома, как и большинству наших читательниц. Так вот, в этой народной мудрости гораздо больше правды, чем на экране телевизора. Чаще всего экранная картинка, поведение на публике сильно отличаются от реальности. Сексуальность хорошо продается, и если есть возможность продать дороже, то почему бы и нет? Вот как рассуждают агенты знаменитостей. Но существуют и другие установки, объясняющие, почему женщины, которые явно демонстрируют свою сексуальность, на самом деле могут оказаться чуть ли не фригидными.

Вместе с нумерологом Ольгой Перцевой мы разобрали матрицы самых желанных красоток Голливуда, которые на самом деле не получают удовольствия от интимной близости.

Ким Кардашьян

Мы часто забываем, что внешность, повадки, манеры и сексуальность могут быть приобретенными, как, например, у Ким. В ее случае мать Крис Дженнер смогла передать дочери манеру сексуального поведения, она очень критична, поэтому девочки вынуждены были всему этому научится. Другой вопрос в том, что все остальное в жизни Ким — это симуляция женственности. Она, скорее всего, конкурирует с мужем, бывает очень резкой, считает мужчин в целом созданиями слабыми, может легко поставить на место. В чем заключается эта конкуренция? В том, за что долгие годы во всем мире борются феминистки, — равенстве во всем! Но кому-то это равенство дает адекватную свободу, а кому-то понимание, что доминирование женщины — это нормально.

Ким хорошая мать, и сниженный темперамент (1/2/пуст) является ключевым коэффициентом в этом случае, потому что материнство будет стоять всегда превыше плотских потребностей. Если бы не обстоятельства (публичность), она бы предпочла довольно сдержанную одежду, это ближе ее природе.

Скарлетт Йоханссон и Хейли Болдуин

Эти девушки относятся к группе женщин, имеющих сниженный темперамент. Они очень быстро теряют интерес к мужчине и вообще интерес к любому процессу. Такая манера свойственна представителям сильного пола: добился своего — и интерес угас. Девушки сталкиваются с этим регулярно и по этой причине в обществе могут прослыть особами легкого поведения. Когда такая девушка понимает все повадки партнера, его манеры, движения, когда отношения приобретают дежурность — интерес тут же пропадает.

Низкому темпераменту в таком случае также свойственно поддерживать свою уверенность, значимость, авторитет большим количеством связей. По мнению таких девушек, если большое количество мужчин побывало в их постели, а они первыми потеряли к ним интерес, значит, их темперамент в апогее. К сожалению, это самообман, испытывать влечение к разным партнерам, когда есть аспект неизвестности, нетрудно, а вы попробуйте хотеть с той же силой близости с одним и тем же мужчиной!

Кэтрин Зета-Джонс

Здесь все иначе… В вопросах женственности, сексуальных вибраций она могла бы научить кого угодно. Обольщение вкупе с обаянием — это ее козырная карта. Но вот незадача: получить удовольствие в процессе близости с мужчиной такие женщины тоже не могут просто так. Виной тому слишком активное сознание, сектор «логика» перегружен (55/5555), мыслей слишком много, чтобы расслабиться. Поэтому, когда либидо бьет тревогу, близость необходима как глоток воздуха — она часто прибегает к алкоголю или наркотикам. В некоторых случаях это могут быть сексуальные эксперименты, когда даже для ее богатого опыта ей предлагают нечто настолько необычное, что ничего не мешает думать только об эротике. В целом такие женщины чаще страдают, чем счастливы, хотя увидеть это со стороны довольно трудно, они умеют играть счастье!