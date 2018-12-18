Самые обсуждаемые персоны 2018 года

На что только не пойдут звезды ради внимания общественности. Здесь у нас и скандалы, и романы, и драки, и многое-многое другое. WMJ.ru решил вспомнить, о ком из селебрити больше всего говорили в уходящем году и на чем им удалось хайпануть.

Ольга Бузова на пике популярности уже не первый год и всеми силами пытается удержать позицию одной из самых обсуждаемых звезд отечественного шоу-бизнеса. Чего только не происходило с ней в этом году. Отдых на жарких островах с Тимуром Батрутдиновым, съемки клипа с самым красивым преступником в мире Джереми Миксом и дуэт с Витей АК-47 на «Доме-2», откровенная фотосессия в журнале Playboy, запуск собственной криптовалюты Buzcoin, открытие ресторана Buzfood, подарок квартиры своему PR-менеджеру, эпатажные образы на красных дорожках, эффектный выход на коне и в платье принцессы на премии МУЗ-ТВ и, конечно же, участие в шоу «Замуж за Бузову». В общем, поезд под названием «Оля Бузова» движется на полном ходу и без остановок.

Светлана Лобода

Светлана Лобода в уходящем году дала поклонникам массу тем для обсуждения. Начнем, пожалуй, с самого главного — с беременности, а затем и с рождения дочери Тильды, отцом которой, по слухам, стал солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Об их романе заговорили еще в 2017-м, однако сами звезды свои отношения не комментируют, даже несмотря на то что Тилль забрал Свету из больницы после операции на почках, а затем поддержал ее на концерте в Германии. Возможно, такая скрытность предусмотрена контрактом, о котором случайно проговорилась Лобода в интервью Басте:

Мне не очень можно, у меня контракт.

Ну и, конечно, нельзя забывать о других, не менее обсуждаемых, темах, связанных с певицей: ее тверк на последних месяцах беременности, страстные поцелуи с девушкой в клипе, появление с коляской на обложке глянца и жаркие выступления в смелых нарядах практически сразу после родов.

Ксения Собчак

18 марта 2018 года состоялись выборы президента России. В кандидатской гонке участвовала и Ксения Собчак с позицией «Против всех».

Против всех — это против системы, которая существует сегодня. Это возможность сказать: «Ребята, вам не должна нравиться Ксения Собчак, на сегодняшний момент это вообще не важно». Важно, что вот эти все люди нам надоели, и они должны уйти,

— говорила она в интервью с Владимиром Познером

Конечно, выдвижение Собчак стало одним из самых обсуждаемых событий года. Впрочем, как и фильм «Дело Собчака», в котором она рассказала историю своего отца — первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака . И не стоит забывать о непрекращающихся слухах о беременности, которые спровоцировала сама Ксения ради пиара. Это, к слову, официально подтвердил ее представитель и даже извинился за ложную информацию.

В очередном разговоре с сотрудником Super робко извиняющийся за недопонимание Кирилл Суханов сказал, что тогда, в сентябре, Собчак знала, что он «сливает» нам ее фейковую «беременность»,

— рассказал Telegram-канал портала Super.

Король поп-сцены Филипп Киркоров решил дать своему творчеству вторую жизнь и стать ближе к молодому поколению. С помощью креативной группы Fastfoxes под руководством Ивана Урганта на свет появился хит этого года клип «Цвет настроения синий», автором которого выступил Александр Гудков . Видео получилось странным, смешным и абсолютно не похожим на все то, что делал до этого Филипп Бедросович. Саша Гудков собрал в ролике топовых селебрити, заставив их примерить непривычные для себя образы. Киркоров превратился в рэпера Face, Бузова — в кассиршу, а Лепс — в буйного пьяницу.

Спустя несколько месяцев Филипп решил повторить этот успех и снова позвал Сашу, чтобы тот снял нечто странное на песню «Ибица», записанную вместе с Николаем Басковым . Снять странное получилось, а вот повторить успех — нет. Более того, после выхода этого клипа на Киркорова и Баскова обрушилась волна критики. Дошло до того, что некоторые слушатели выступили с требованием лишить их званий народного артиста России. Но и на это певцам нашлось что ответить, и снова не без помощи Гудкова. Они снялись в пародийном ролике на клип рэпера Канье Уэста I Love It, в котором с сарказмом извинились за «Ибицу».

Настя Ивлеева

И, пожалуй, самое главное — закрутила роман с Элджеем, а после рассказала об их отношениях в интервью Юрию Дудю. Разговор получился более чем откровенным, а цитаты Ивлеевой про то, каких размеров должно быть мужское достоинство, разлетелись на мемы.

Юрий Дудь

Леонид Агутин, А теперь и о самом Юрии Дуде. Его YouTube-канал «вДудь» стартовал год назад и в рекордные сроки стал одним из самых популярных. В числе тех, у кого Юра брал интервью, — Баста, Константин Хабенский Сергей Шнуров , Ксения Собчак, Владимир Познер и другие известные персоны. Его видео набирают миллионы просмотров. Он не боится задавать провокационные вопросы, спрашивать о личной жизни и поднимать темы, волнующие общественность, а звезды охотно рассказывают ему всю подноготную.

Земфира, Монеточка, Гречка

Конфликт между Земфирой, Монеточкой и Гречкой разгорелся этим летом. Легенда отечественной музыки очень жестко высказалась в адрес юных исполнительниц, чем вызвала массу жесткой критики в свой адрес.

Гречка — очень плохо. ужасные голос и внешность. воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая. Монеточка — отличные тексты! нормально выглядит в отличие от гречки. но голос — омерзительный. вокальный тембр тот же инструмент. если он приятен, можно петь всякую чушь — пример: Жанна Агузарова . удачи обеим,

— написала она в своих соцсетях (прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены).

Но Земфиру недовольство общественности не волнует. По ее словам, если человек не нравится ей внешне, она может спокойно об этом сказать:

«Лукизм»— жуткое слово. есть те, кто мне нравятся и есть те, кто не нравятся. вам не нравлюсь я?насрать.

Монеточка на высказывания Рамазановой решила не отвечать, а вот Гречка отметила, что Земфира классная и это ее мнение.

Павел Мамаев и Александр Кокорин известны не столько своими футбольными достижениями, сколько скандалами. В октябре все СМИ облетела новость о том, что спортсмены избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака в кафе и водителя телеведущей Ольги Ушаковой на улице. Кокорина и Мамаева увезли на допрос в ОВД , затем планировали объявить их в федеральный розыск, когда те не явились в указанное время к следователю, но футболисты одумались и решили отдаться в руки закону. Тверской суд Москвы обвинил Павла и Александра по статье «Хулиганство» и лишил их свободы сначала до 8 декабря, а затем продлил арест до февраля 2019 года. По ходу следствия всплывали все новые подробности этой истории. Например, то, что в драках участвовал и младший брат Кокорина Кирилл, или то, что во время избиения руководителя департамента Минпромторга Дениса Пака они позволили себе расистские высказывания в его адрес.

Саша Бортич

24-летняя Саша Бортич на своем примере доказала, что настоящая актриса способна пойти на что угодно ради хорошей роли. В марте в прокат вышла комедия «Я худею», рассказывающая о девушке, которая пытается вернуть любимого, сбросив лишние килограммы. И если обычно актерам предлагают набрать вес с помощью грима и костюма, то Саша решила максимально вжиться в роль и поправилась на целых 20 килограммов! После того как съемки были закончены, Бортич начала медленно, но верно заниматься спортом и приводить фигуру в былую форму.

Этот смелый шаг не оставил равнодушным никого, а сам фильм был хорошо оценен как кинокритиками, так и зрителями. Популярность Саши начала стремительно расти. Она снялась для обложек многих топовых глянцев, дала массу интервью, в том числе и в рамках шоу «Вечерний Ургант», а также получила звание «Женщина года» по версии журнала Glamour.

Павел Дуров

В апреле только разговоров было о том, что Таганский районный суд удовлетворил иск Роскомнадзора с требованием заблокировать в России Telegram — мессенджер, создателем которого является Павел Дуров. Дело в том, что Дуров не предоставил ФСБ ключи для расшифровки данных, позволяющих получать доступ к перепискам пользователей. Паша решил до конца отстаивать свою позицию. Так, в Instagram он опубликовал фото верхом на коне, не забыв при этом оставить философскую подпись о свободе, затем поделился с пользователями Telegram инструкцией по использованию мессенджера и подкрепил все это снимком с голым накачанным торсом, написав:

Мой любимый фильм — «300». История о 300 спартанцах, борющихся за защиту свободы своих соотечественников, будет вдохновлять людей и через тысячи лет. PS: Новости с фронта: российские власти заблокировали 18 миллионов IP-адресов, чтобы заблокировать Telegram, но приложение остается доступным для россиян. Спасибо вам за поддержку и любовь.

Но и это еще не все. Пользователи Telegram решили принять участие в акции за свободный Интернет, которую им предложил сам мессенджер с помощью рассылки: «Седьмой день российские власти блокируют Telegram. Если вы поддерживаете свободный интернет, запустите из окна бумажный самолет сегодня ровно в 7 вечера». А чтобы не устроить массовое загрязнение, Дуров призвал через час после акции устроить субботник и собрать все самолетики. Telegram, к слову, так и не заблокировали.

Оксана Воеводина

«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина заставила говорить о себе не только всю Россию, но и Малайзию. Еще бы! 25-летняя русская красавица вышла замуж за 49-летнего короля Малайзии Мухаммада V в московском Barvikha Concert Hall. Ради любимого девушка приняла ислам, взяла мусульманское имя Рихана и даже научилась носить хиджаб. Только вот стать королевой Оксане не суждено. Этот титул может получить только урожденная малазийка. Но Воеводина не расстраивается и уже готовится стать матерью, для чего специально улетела в репродуктивную клинику в Германии.