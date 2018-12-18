Татьяна Арнтгольц вышла в свет с новым мужчиной

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев вышли в свет вместе и не скрывали нежных чувств.

36-летняя Татьяна и 33-летний Марк больше не скрывают своих чувств. Пара вместе пришла на премьеру фильма «Елки Последние», которая прошла в кинотеатре «Октябрь». Татьяна и Марк обнимались и с удовольствием позировали фотографам.

Пара встречается уже несколько месяцев, но до сегодняшнего дня старалась не афишировать это. Примечательно, что в октябре в Instagram Марка появилась фотография девушки, на которой подписчики узнали Татьяну.

@marchi25

К снимку Богатырев оставил любопытную подпись.

Девушка задумала меня захомутать,

— написал Марк.

(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)