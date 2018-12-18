Татьяна Арнтгольц вышла в свет с новым мужчиной 

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев вышли в свет вместе и не скрывали нежных чувств.
36-летняя Татьяна и 33-летний Марк больше не скрывают своих чувств. Пара вместе пришла на премьеру фильма «Елки Последние», которая прошла в кинотеатре «Октябрь». Татьяна и Марк обнимались и с удовольствием позировали фотографам.
Пара встречается уже несколько месяцев, но до сегодняшнего дня старалась не афишировать это. Примечательно, что в октябре в Instagram Марка появилась фотография девушки, на которой подписчики узнали Татьяну.
@marchi25
К снимку Богатырев оставил любопытную подпись.
Девушка задумала меня захомутать,
— написал Марк.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Напомним, Татьяна до 2013 года была замужем за актером Иваном Жидковым, от которого родила дочь Марию.