Звезду «Дома-2» ждет принудительное лечение

Милена Безбородова и Леша Безус вновь поскандалили. Звезды шоу "Дом-2" объявили о расставании.

Стены телестройки весь вечер сотрясали крики Милены. Девушка выпроваживала возлюбленного, который, как показалось, уходил неохотно. Видимо, участник шоу "Дом-2" надеялся на примирение.

"Я тебя ненавижу! Гуляй! Гуляй!" — выгоняла Безуса Безбородова. Леша тем временем в очередной раз собирал свои вещи.

Молодой человек отметил, что переезжает жить в отдельную комнату. Он попросил участницу "Дома-2" больше не приближаться к нему и не просить прощения. Безус сообщил, что перестает считать Безбородову своей девушкой. "Это я тебя бросила первая!" — заявила Милена в ответ.

Жуткий скандал попал на видео, которое позже было размещено в Instagram-аккаунте dom2_reality. Запись вызвала отвращение у поклонников "Дома-2". Многие отмечали, что смотреть на постоянные истерики Безбородовой им противно. Кто-то даже предложил показать жительницу телестройки специалистам, ведь Милена впадает в ярость из-за сущих пустяков.

"Хахахха наконец-то он добился того, что она сама его бросила 😂😂😂5 баллов, Безус)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Кащенко рядом погрузили бы ее и отправили на принудительное лечение. Для ее возраста она слишком эмоционально психованная может у нее скрытая шизофриния", "Больную, в больницу ненормальную, сколько можно держать ее на проекте, что это за строительство любви, ничего не делают, не работают, получают дармовые деньги, изжил проект себя, нечему учиться молодежи, позор…", "Эта девочка оттуда в дур дом попадет", "Жесть! Я не понимаю, что он с ней нянчится?! Хочет помочь, перевоспитать…так в ее случае, это не возможно…это дно…👎", "Безус идет и боится что получит в табло😂😂😂😂👎одно и тоже👎👎👎👎", — писали фанаты шоу "Дом-2".