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Задорожная показала себя без макияжа 

Eva.ru 3 часа назад
Несмотря на то что Анастасия Задорожная является сторонницей натуральной красоты, она довольно самокритична. Закрыв глаза на комплексы, она решилась показать себя настоящую, без укладки и сценического грима, и удивилась, когда получила огромное количество положительных отзывов. Теперь артистка уверена, что именно естественность ценится больше всего.
Многие восхищаются внешностью Анастасии и считают, что природа одарила ее аккуратными чертами лица, которые позволяют ей ходить как с ярким макияжем, так и ненакрашенной. Но сама артистка, как и многие женщины, относится к себе предвзято и видит те недостатки, которые незаметны для других. Задорожная обнародовала в своем микроблоге смелый снимок, на котором предстала без грамма косметики, и совершенно неожиданно для себя получила множество комплиментов.
«Недавно я опубликовала несколько фото в поиске ракурса и эмоциональных красок «уставшей, разбитой и неухоженный девушки». Словами режиссёра это звучало короче — сними себя СТРАШНОЙ. Именно на этот кадр пришло больше всего сообщений с комментарием «какая КРАСИВАЯ».»
@stasya_ru
Хоть Анастасия и не совсем разделяет положительное мнение окружающих по поводу ее естественной красоты, она призналась, что для нее это имеет огромное значение. Звезда пришла к выводу, что искренность вызывает большую симпатию, чем прятанье лица под масками и различными эффектами, и призвала остальных не стесняться показывать несовершенства кожи, морщины, которые порой придают изюминку.
В преддверии новогодних праздников Анастасия задумалась о преображении и решилась на эксперимент с волосами. Она посчитала, что именно розовый цвет будет символичен в грядущем году свиньи.
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