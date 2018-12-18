Весь мир ждет: 10 главных холостяков 2018 года

Миллиардеры, актеры, футболисты — они такие разные, но есть нечто, что их роднит. В этом году они так и не женились.

Эти холостяки успешны, богаты и известны, но обручального кольца на их пальце до сих пор нет. В день рождения Брэда Питта (18 декабря знаменитому многодетному папе исполнится 55 лет) «Летидор» попытался разобраться в любовном досье каждого из них.

Илон Маск, 47 лет

Илон Маск преуспел не только в бизнесе, науке и технологиях. К своим 47 годам изобретатель успел трижды развестись и обзавестись пятью детьми!

Первой женой Маска стала его однокурсница из канадского университета Джастин, которая родила ему двойняшек и тройняшек. Примечательно, что все дети — мальчики!

Но ребята не спасли брак родителей — уже после 8 лет отношений пара распалась. В чем же причина, спросите вы. Ответ прост — Маск проводил очень много времени на работе. Изобретатель не понимал, в какой порции его драгоценного внимания нуждается жена и пятеро мальчишек.

Я могу выделить 5-10 часов в неделю для женщины… 10 часов внимания — это нормально? Этого будет хватать женщине?

— удивленно вопрошал миллиардер в одном из своих интервью.

Тем не менее, главный идейный вдохновитель компании Tesla принимает активное участие в воспитании детей: например, когда встал вопрос о выборе школы для сыновей, Маск детально все изучил, остался недоволен качеством образования в школах и… открыл свою собственную, где учатся талантливые дети сотрудников Space X.

Второй женой миллиардера стала Талула Райли. В 2011 году супруги расстались, и, можно подумать, что на этом все закончилось, но нет — Маск женился на британской актрисе повторно в 2013 году. Правда, все-таки 5-летний кризис в отношениях влюбленным не удалось пережить.

Еще около года изобретатель встречался с Эмбер Херд (бывшая жена Джонни Деппа — прим. ред.), но в августе прошлого года они расстались. А сейчас бизнесмен встречается с певицей Граймс. Станет ли она женой Маска, пока непонятно, но он ее уже успел познакомить с сыновьями. Хотя, правда, с ребятами была знакома и Эмбер Херд…

Но зато 70-летнюю Мэй Маск в апреле этого года порадовал младший сын. Брат Илона Кимбал Маск женился!

С уверенностью можно сказать, что девушки братьев — красавицы как на подбор. Может быть, не зря говорят, что мужчины выбирают девушек, похожих на свою маму!

Тимур Батрутдинов, 40 лет

Тимур, пожалуй, единственный в нашей подборке, кто откровенно жалеет о своем статусе холостяка.

Шоумен не раз признавался в своем желании обзавестись семьей. Это видно и по подписям его фотографий в «Инстаграме» (например, когда Тимур поздравлял с годовщиной свадьбы Гарика Харламова Кристину Асмус , он написал: «Поздравляю пока без своей второй половины, но это временно!»), и по хэштегу #СвоихУжеПора, и по некоторым интервью артиста.

Например, в разговоре с журналистом «Телепрограммы» Тимур признался, что в статусе холостяка ничего не видит хорошего для мужчины:

Нет, мужчина — он как коньяк, с возрастом становится только лучше. Хотя статус завидного холостяка — это ярлык, который вешают мужчинам. Лично я ничего завидного в нем не вижу. Мне 37 лет. И я себе не завидую. С удовольствием бы уже решил этот вопрос, успокоился и продолжил существование в семейном гнездышке.

Шоумен даже пытался найти свою половинку в телешоу «Холостяк» на канале ТНТ. Но после окончания проекта его пара с Дарьей Кананухой распалась.

Тем не менее, Тимур в вопросе поиска жены не бежит впереди паровоза:

Холостяк — это не профессия, а состояние души. Просто я не встретил еще человека, который лишил бы меня этого незавидного статуса. Выбрать кого-то методом тыка? Или на кого бутылочка повернется? Или на ком считалочка закончится? Так ведь не выбирают близкого человека.

Такой серьезный подход к женитьбе Тимуру привила его мама. Молодой человек всегда трогательно рассказывает о Наталье Евгеньевне в интервью и делится с поклонниками милыми фотографиями.

Как однажды признавался комик, ни одну девушку он с мамой не знакомил, потому что пообещал ей представить женщину, которую будет считать своей невестой.

«Летидор» надеется, что в скором времени эта важная встреча и знакомство все-таки состоится.

Егор Крид, 24 года

Шоу «Холостяк» на ТНТ не помогло найти вторую половинку и Егору Криду. Молодой человек так и не женился в этом году. И даже богатый амурный опыт за плечами не помог известному певцу.

Например, среди бывших девушек артиста числится актриса и модель Диана Мелисон , с которой Егор встречался в 2013 году. Тогда Крид только начинал делать первые шаги в музыкальной карьере да и к тому же был не готов к тому, что его девушка будет принимать участие в откровенных фотосъемках. Позже Диана назовет именно это главной причиной расставания.

А уже через год Егор встречался с популярной певицей Нюшей.

Но и в этот раз ничего не получилось. Егор в своих интервью отмечает, что виной расставания стали близкие певицы, а Нюша называет более вескую причину — разные взгляды на будущее.

Следующие романы (в том числе отношения Егора с финалисткой проекта «Холостяк» Дарьей Клюкиной) в жизнь Крида ничего нового не привнесли.

Поклонники объясняют невезение Крида в отношениях его перфекционизмом и вспыльчивостью. А кто-то говорит, что 24-летний Егор в силу молодости пока что просто-напросто не определился, какую женщину считать для себя идеалом.

Но «Летидор» верит, что у певца еще все впереди!

Том Круз, 56 лет

Самая невыполнимая миссия для Тома Круза — встретить любовь жизни. Актер известен своими романами с красивыми актрисами и даже был трижды женат, но свою вторую половинку так и не нашел.

С первой женой, актрисой Мими Роджерс , актер прожил три года. Их брак многие считали образцом идеальных отношений, но в итоге пара разошлась из-за того, что Круз отказался переезжать в Лос-Анджелес к супруге.

Затем в 1990 году Том женился на Николь Кидман , с которой прожил в браке около 10 лет.

Они даже усыновили двух детей, но, к сожалению, желание утвердиться в профессии оказалось сильнее — из-за занятости на кинопроектах супруги развелись.

Пенелопа Крус также была возлюбленной актера. Однако их счастью помешала тотальная ревность испанской красотки к бывшей жена Круза.

Потом актер повел под венец коллегу по цеху — актрису Кэти Холмс . Он был уверен, что третий брак станет для него самым счастливым. Кэти старалась — подарила актеру дочь Сури и даже согласилась подписать с Крузом строгий брачный контракт, но в этой битве победила сайентология.

В интервью Daily Mail бывший сайентолог Рон Мискэвидж говорил, что если бы Сури выросла в сайентолога, то девочка однажды могла бы бросить свою мать.

Кэти отстояла дочь, но не отстояла мужа. Однако фанаты Круза уверены, что их любимый артист справится с чем угодно — и даже с миссией по «перевоплощению» в женатого мужчину.

Джек Дорси, 42 года

Основатель известной соцсети до сих пор не опубликовал на своей страничке, возможно, самое важное сообщение — новость о собственной свадьбе.

За все то время, что за создателем «Твиттера» наблюдают СМИ, мужчина был замечен только с двумя девушками — британской актрисой Лили Коул и участницей объединения Conversations Кейт Гриэр. И если о первой девушке известно только то, что миллиардер провел с ней новогодние каникулы, то с последней нашего героя связывают долгие крепкие отношения.

Джек и Кейт начали встречаться примерно в 2010 году. Но пара сходилась и снова расходилась.

Сейчас о личной жизни молодого человека мало что известно. Но в любом случае Джек Дорси после женитьбы Цукерберга стал самым выгодным женихом Силиконовой долины.

Джонни Депп, 55 лет

Обаятельный пират и безумный шляпник — какими только ролями не может похвастаться Джонни Депп! Но вот статусом примерного семьянина актер козырять уж точно не может.

Актриса так и не стала официальной женой Деппа, но зато подарила ему двоих детей.

Во втором и пока последнем браке актер пытался стать хорошим мужем для актрисы Эмбер Херд. Однако год стараний Джонни обернулся для него разводом и чередой последующих обвинений Херд в домашнем насилии.

После громкого расставания Эмбер зализывала раны в объятиях Илона Маска, а Депп пытался вернуться к Ванессе Паради, но безуспешно.

Серхио Агуэро, 30 лет

Среди спортсменов тоже еще остались холостяки. Яркий тому пример аргентинский футболист Серхио Агуэро. СМИ любят рассказывать о нем истории из серии «маленького мальчика обижали и дразнили в школе, но, несмотря на это, он стал звездой футбола».

Агуэро не только играет на позиции нападающего за «Манчестер Сити» и родную сборную, он еще и «удачно» женился.

Серхио известен своим браком с дочерью легенды футбола Диего Марадоны — Джанинной. В браке у пары родился сын Бенджамин.

Но спустя 4 года влюбленные расстались. Поговаривали, что семейное благополучие нарушила аргентинская певица Карина Тейедо…

«Летидор» не будет вспоминать прошлое. Скажем лишь, что спортсмен — очень заботливый отец. Агуэро проводит максимум времени с Беном. Так что его будущей жене волей-неволей придется делить время Серхио с очаровательным мальчишкой Бенджамином.

Брэд Питт, 55 лет

Внешняя привлекательность и актерский талант гарантируют Питту популярность в режиме нон-стоп. Причем как среди кинолюбителей, так и среди хорошеньких женщин.

Их брак считали идеальным — богатые, востребованные и безумно влюбленные. Джоли подарила Питту трех общих детей, еще троих они усыновили. Но многодетная сказка закончилась осенью 2016 года, когда Анджелина подала на развод.

Одной из причин развода стала алкогольная зависимость актера и, как следствие, его агрессивное поведение.

Конечно, чтобы спасти брак, Питт решил отказаться от пагубных привычек.

Да, теперь Питт пьет исключительно воду и клюквенный сок. Но делает он это в одиночестве.

Хотя, как знать, может быть, совсем скоро актер встретит женщину своей мечты. Тем более что Питт к этой встрече готов. Он заявляет журналистам, что не жалеет о разводе с Джоли. Это уже серьезный прогресс.

Леонардо Ди Каприо, 44 года

Леонардо Ди Каприо может похвастаться большим количеством романов с известными моделями и актрисами: их на счету у актера куда больше десятка! С каждой из девушек Леонардо встречался от 1 года до 6 лет.

Но, судя по тому, что он до сих пор так и не был в ратуше, свою единственную актер еще не встретил.

Примечательно, что почти все бывшие возлюбленные актера — девушки с модельной внешностью из разных уголков вселенной: датчанка Хелена Кристенсен , бразильянка Жизель Бюндхен , израильская модель Бар Рафаэли, американка Блейк Лайвли, немка Тори Гаррн и многие другие.

Но с конца 2017 года Леонардо встречается с Камилой Морроне. Камила — начинающая аргентинская модель, которая уже успела появиться на обложке Vogue.

Ох, что-то подсказывает нам, что у этой обворожительной шатенки очень велики шансы на то, чтобы в канун Рождества получить от Лео заветную коробочку.

Сергей Лазарев, 35 лет

Пожалуй, самый известный роман этого певца был с телеведущей Лерой Кудрявцевой . Поклонники искренне верили в любовь между артистами, но в СМИ часто появлялись сообщения, что это лишь часть пиар-хода для обоих. Что связывало Леру и Сергея на самом деле, остается только гадать, но в любом случае пара через 4 года отношений распалась.

А в октябре 2015 года певец заявил, что у него есть избранница, но имя ее он называть не будет.

Годом ранее у певца родился сын Никита, подробности рождения которого скрываются.

Впервые широкой публике Сергей показал сына лишь в конце прошлого года. С тех пор певец не раз делился трогательными фото с сыном.

Интересно, что Лазарева можно назвать не только прекрасным отцом, но и заботливым сыном. Артист постоянно радует маму подарками, вниманием и публично поздравляет ее с днем рождения.

Так что будущей избраннице Сергея предстоит налаживать контакт и с маленьким Никитой, и с Валентиной Викторовной.